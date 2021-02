Latina cambió de estrategia para competir con Jorge Benavides. Emitió "El bolero de Raquel" con Cantinflas. | Fuente: Composición

Latina buscó una nueva estrategia para competir con ATV tras la salida de Jorge Benavides. Este sábado 20, emitió la película "El bolero de Raquel", protagonizada por el popular Cantinflas.

Como se recuerda, la semana pasada recibió críticas, en redes sociales, por emitir un especial llamado "El ránking de El wasap de JB", con los mejores momentos de la último temporada; el mismo día y hora que se estrenaba "JB en ATV".



La cinta de Mario Moreno se enfoca en la relación de su icónico personaje con un niño, Chavita, del que se hace cargo. Cantinflas pasa por mil trabajos para mantener al pequeño y cumplir su sueño: tener una pelota. Pero en el camino habrá más de una sorpresa.



Por su parte, Jorge Benavides preparó nuevos sketches para alegrar la noche sabatina. Entre ellos destacaron el cásting a la vecindad de "El Chavo del 8" y una secuencia de 'Maskally', donde hizo mención al reto viral "Mi experiencia incómoda con un famoso".

El comediante siguió imitando a las figuras del canal. Así es como en el reciente programa de "JB en ATV" apostó por parodiar a la periodista Andrea Llosa y el caso de Robotín como 'Ambrea' y 'Rocotín'.

LA RESPUESTA DE JB

En su estreno, “JB en ATV” logró más de 15 puntos de ráting y se posicionó como el más visto. Sin embargo, Jorge Benavides estuvo compitiendo contra él mismo.

Como se recuerda, Latina optó por transmitir una edición de los mejores sketchs de “El Wasap de JB”. Al ver esto, el artista brindó su opinión:

“Estuve compitiendo una horita JB contra JB. De hecho, el material le pertenece al canal (Latina), y como dueños del mismo, pueden ponerlo las veces que quieran y en el horario que deseen. A mí personalmente no me parece que lo hayan puesto en el mismo horario, pero es una decisión de ellos, que al final no les ha funcionado porque ahí lo están los resultados del ráting”, dijo Benavides al diario Correo.

A pesar de ello, indicó sentirse feliz de que sus fanáticos se hayan conectado a ATV y aseguró que no se “dormirá en sus laureles” solo por liderar el ráting: “Este primer lugar de ninguna manera me marea ni me hace sentir un ganador”, agregó.

"JB en ATV" se transmite todos los sábados, a las 8 p.m.