Adolfo Bazán, denunciado por violación sexual. | Fuente: RPP

Las imágenes difundidas por Panorama muestran al abogado Adolfo Bazán, acusado de dopar y realizar tocamientos indebidos a la chica reality Macarena Vélez, forzando y tocando en contra de su voluntad a Joshelin Trauco, una joven universitaria que aparenta estar dopada.

Sobre esta lamentable situación ha sido consultada Joshelin Trauco en el programa Encendidos de RPP Noticias. La joven se mostró abrumada, pero se armó de valentía para hablar sobre la situación actual del sujeto que denunció.

“Estuvo cuatro meses en prisión y lo primero que hizo al salir es hacerle dao a otra chica. ¿Cuántas más tenemos que ser para que ese hombre no siga haciendo daño? Una persona que dice la verdad da la cara, mira a los ojos y no huye”, comentó la joven a Encendidos.

Asimismo, aseguró que Bazán Gutiérrez miente cuando afirma que se trató de una relación consentida, debido a que ella se encontraba drogada y, si en algún momento se sostuvo de él fue para no caerse. “En los videos está claro que lo único que yo quería era salir de ahí. Yo en ningún momento lo he vetado”, confesó.

Finalmente, recomendó a las mujeres que no han dado su testimonio públicamente “que no se dejen hundir”, y que continúen con su vida y con sus proyectos personales.

La víctima denunció a Bazán por el delito de violación sexual con evidencia registrada en video, por lo que el abogado estuvo cuatro meses en prisión preventiva, pero salió en libertad y actualmente se encuentra habilitado para litigar. De acuerdo con el testimonio de Trauco, el abogado la drogó y abusó de ella en la cochera de su departamento.

“Ahora vivo en Miami, me fui por miedo… Él me sirve un vaso de champagne, no me di cuenta. N o sé qué momento él me desaparece de la discoteca, yo me iba obediente, no sé por qué, es como estar consciente e inconsciente a la vez. Quieres actuar de otra manera, pero haces otra cosa”, explicó la joven.

Este martes 27 de agosto, Adolfo Bazán ha vuelto a convertirse en noticia, pues llegó por la mañana al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la intención de viajar fuera del país, a Quito, Ecuador. No obstante, LATAM Airlines confirmó que el abogado llegó tarde a su vuelo.

Además, fuentes de RPP Noticias confirmaron que el denunciado pasó los controles de Migraciones pues, pese a las denuncias que pesan en su contra, no tiene impedimento de salida del país ni ninguna medida restrictiva dictada en su contra. Por estas razones, Bazán se encuentra en el terminal aéreo a la espera de su próximo viaje.