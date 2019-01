La siempre controversial Magaly Medina cumple, este 18 de enero, su primera semana al aire con su nuevo programa “Magaly TV: La Firme”.

Sin embargo, las buenas cifras no estarían acompañando a la ‘Urraca’ quien, hasta el momento, no puede superar los 10 puntos de ráting; mientras que su competencia (“Los Vílchez”) tiene un promedio de 20 puntos.

No obstante, ella dice no prestar atención ni al puntaje ni a las críticas de artistas. “Yo trabajo para el público y no para la gente que está en la farándula ni en la televisión y mientras el público se divierta y entretenga conmigo, ese será el único juez que yo respete, nada más. No escucho ni aquí ni allá, siempre he corrido como los caballos, vendada”, dijo Magaly Medina al diario “Trome”.

Según datos de Ibope Time, “Magaly TV: La Firme” tuvo registros de 8,3; 7 y 8,7 puntos de ráting. “Es que estamos corrigiendo al aire, no hemos ensayado, hubo poco tiempo”, dijo la conductora.

“En cuanto al programa, vamos cambiando porque es una nueva propuesta en la que vamos a probar muchas cosas y nos quedaremos con lo que el público elija, pero nos gusta cómo estamos caminando”, concluyó la ‘Urraca’.

El programa “Magaly TV: La Firme” se emite de lunes a viernes a las 9 p.m. bajo la señal de ATV.

300 MIL SEGUIDORES EN iNSTAGRAM



Magaly Medina, que el pasado 14 de enero volvió a la televisión, publicó una fotografía en sus redes sociales por haber alcanzado los 300 mil seguidores en Instagram.

"¡Ya somos 300 mil! Gracias por acompañarme de tan cerca. Que siga creciendo la familia", escribió como leyenda de la imagen que compartió la popular 'Urraca'.

En esta, aparece la presentadora de televisión vistiendo un vestido veraniego. Ella se encuentra sentada en un sofá y lanzando un globo dorado hacia al techo mientras sonríe.

La foto de Magaly ya lleva más de 10 mil "likes" por parte de los usuarios de Instagram. Además, ha recibido diversos comentarios donde la felicitan y le desean mucho éxito por su nuevo programa.