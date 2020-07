Magaly Medina respondió a los cuestionamientos que le vienen haciendo por emitir su programa pese a tener COVID-19. | Fuente: Instagram / Magaly Medina

Luego de anunciar que contrajo la COVID-19, Magaly Medina anunció que continuaría conduciendo “Magaly TV: La Firme” desde su casa. Una decisión que no estuvo ajena a la polémica en redes sociales, donde la criticaron por exponer a su equipo de producción a esta enfermedad.

En la edición de este 14 de julio, la popular ‘Urraca’ se defendió de estos cuestionamientos y respondió, fiel a su estilo, a quienes le reclaman que salga al aire. La presentadora hizo un repaso de su trayectoria para defender su posición.

“Desde que inicié esta carrera, mucha gente me decía que no salga en la televisión, que no haga el programa y a mí siempre me ha valido tres pepinos”, señaló. “Mi instinto siempre para adelante, nunca he mirado hacia atrás. Así he dirigido mi vida sin pedirle permiso a usted o a usted”, añadió.

Para Medina, continuar a la cabeza de la conducción de su espacio televisivo le resulta divertido y afirmó que actualmente se encuentra estable.

“Ahora hago este programa, porque me divierte hacerlo. Debo decir que en este país de lágrimas, donde salud está tan abandonada, yo soy una persona afortunada no solo porque tengo los medios adecuadas para poder curarme, sino también bien alimentada… Siempre he tenido buena salud”, recalcó.

La presentadora televisiva, sin embargo, indicó que tuvo “dos días con fiebre, malos, pésimos”, pero tras medicarse y someterse a una terapia, se encuentra “íntegra”. “Empecemos este programa, porque las explicaciones no van”, concluyó.

Como se recuerda, en la edición del 13 de julio, "Magaly TV: La Firme" no salió al aire debido a una recomendación médica que le hicieron a Magaly Medina, según confirmó la periodista Drusila Zileri, conductora de ATV Noticias Edición Central.