Programa "Magaly Tv: La firme" se quedó sin luz en vivo. | Fuente: Captura

Durante la emisión del programa "Magaly Tv: La Firme", la conductora Magaly Medina fue sorprendida al quedarse sin electricidad en su set de televisión cuando realizaba una entrevista en vivo.

"¡Caray! Estamos al aire, discúlpenos ustedes, no controlamos la luz. Supongo que la energía nos empieza a fallar, después de que tantos hogares estemos sobrecargando la energía eléctrica", expresó.

Pese a ello, Medina Vela continuó con las preguntas a sus invitados, con quienes estaba enlazada con una videollamada. Sin embargo, una vez más el canal se quedó sin energía eléctrica y la presentadora de ATV mandó a una pausa comercial.

"Uy, ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? ¿Apagón? Estamos al aire, se ha ido la luz, no sabemos si es un apagón en todo (el distrito). No sabemos si es un apagón a nivel ciudad, vamos a ir a un corte y ver qué pasa, si esto es un apagón o algo que solo ha pasado en este canal", comentó.

Tras unos minutos, el espacio de espectáculos "Magaly Tv: La Firme" volvió al aire y Magaly Medina explicó lo sucedido para luego continuar con las preguntas a sus entrevistados.

"Se nos fue la luz, parece que en todo San Isidro no hay luz, estamos con grupo electrógeno en estos momentos, pero ya estamos al aire", dijo la popular 'Urraca' al retornar de los comerciales.

SE EMOCIONA

En la emisión de uno de sus programas, Magaly Medina compartió un informe en el que mostraba los diferentes actos solidarios que se han generado en medio de la pandemia del COVID-19.

Ante ello, la presentadora de "Magaly TV: La firme" expresó su emoción y consideró que esta crisis está sacando el mejor lado de muchos peruanos, lo cual instó a replicar.

“Esto sí me emociona porque me hace creer en los seres humanos, la bondad que albergan muchos peruanos. Así como también hay algunos que le sacan la vuelta a la ley, que no les interesa el prójimo, también hay gente que cocina para cinco. Cocinan un platito más para darle al vecino que no tiene, al ancianito que vive solo”, dijo la periodista con la voz entrecortada.