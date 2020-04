Magaly Medina muestra su emoción por solidaridad de peruanos. | Fuente: Instagram

La conductora Magaly Medina difundió, en su programa de espectáculos, un informe en el que mostraba los diferentes actos solidarios que se han generado en medio de la pandemia del COVID-19.

Ante ello, la presentadora de "Magaly TV: La firme" expresó su emoción y consideró que esta crisis está sacando el mejor lado de muchos peruanos, lo cual instó a replicar.

“Esto sí me emociona porque me hace creer en los seres humanos, la bondad que albergan muchos peruanos. Así como también hay algunos que le sacan la vuelta a la ley, que no les interesa el prójimo, también hay gente que cocina para cinco. Cocinan un platito más para darle al vecino que no tiene, al ancianito que vive solo”, dijo la periodista con la voz entrecortada.

“¿Por qué esto no se replica en más barrios de Lima? Cuando uno realmente quiere ayudar, lo puede hacer. Yo creo que esta pandemia del coronavirus puede sacar lo mejor de nosotros”, añadió Magaly Medina.

RUMORES SOBRE SU SALUD

Hace unos días, Magaly Medina respondió a los rumores que se difundieron en redes sociales, respecto a que se encontraría mal de salud.

A través de sus 'stories' de Instagram, la presentadora de ATV demostró que se encuentra bien de salud y rechazó tajantemente que tenga cáncer o algún otro problema médico.

“Está circulando una noticia sobre mi salud en redes sociales, la cual es completamente falsa. Muchas gracias por la preocupación, yo me encuentro bien de salud”, se lee en un texto.

Luego, Magaly Medina grabó un video, desde la piscina de su casa, para demostrar que está todo bien y agradeció a sus seguidores por la preocupación. "No hay que jugar con nada parecido [los rumores de que tiene cáncer], el día que yo tenga algo parecido, se los voy a decir, como se los digo todo frontalmente”, recalcó.