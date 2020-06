Mago George estrenará su programa por TV Perú. | Fuente: Difusión

El popular Mago George demostrará una nueva faceta a partir del próximo 6 de julio. En dicha fecha, él estrenará su nuevo programa infantil "El asombroso mundo de George" bajo su conducción y a través de la señal de TVPerú.

Se trata de un programa dedicado a los pequeños de la casa quienes podrán disfrutar de divertidos juegos, interesantes experimentos, manualidades que desarrollarán su creatividad, cocina, acertijos, los mejores dibujos animados y mucha magia.

De esta manera, la señal de TVPerú propone un espacio infantil que difunda contenidos que brinden entretenimiento y cultura, con la finalidad de que los niños desarrollen sus potencialidades y valores a través de cada emisión del programa.

MÁS 20 AÑOS DE CARRERA

Jorge Luis Larrabure Iglesias, más conocido como el Mago George, es considerado como el mago peruano de mayor trayectoria y con más de 20 años de experiencia. Él ha aparecido como invitado en múltiples programas nacionales, además de haberse presentado en cadenas extranjeras como CNN, ABC, Univisión, Discovery Channel, France 4 y Antena 3 de España.

Mago, ilusionista e inventor, él es responsable de la invención de decenas de efectos mágicos para otros profesionales como el famoso David Copperfield en Las Vegas y para la película "Now You See Me 2" de la productora Lionsgate.

En marzo del 2001, el Mago George fundó la primera Escuela de Magia en el Perú, bajo el nombre de Twister Magic Studio, la cual ha formado a cientos de niños, jóvenes y adultos en el mundo de la magia.

ESTRENO

Horario: Lunes 6 de julio, a las 4:30 p.m. Se emitirá de lunes a viernes.

Canal: TV Perú.