María Victoria Santana se pronunció sobre la lección de vida que le dejó superar el nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram / María Victoria Santana

Luego de anunciar a través de sus redes sociales que su familia venció el nuevo coronavirus, María Victoria Santana, recordada por su papel de ‘La Pánfila’, señaló que atravesar por “momentos complicados” le ha enseñado a valorar más a sus seres queridos.

Y es que la intérprete peruana se hizo cargo del internamiento y las medicinas que su familia debió adquirir tras contraer la COVID-19. “Soy cabeza de familia, velo por mis hijos y mis padres, gracias a Dios mi padre está bien. Ahora valoro más la vida, los momentos que paso junto a los míos”, comentó Santana a El Popular.

Asimismo, la popular ‘Pánfila’ afirmó que aunque su papá no está conectado más al oxígeno, su recuperación continúa sobre la base de antibióticos, pues “el 80% de sus pulmones” quedaron en mal estado.

Durante el periodo en que su familia estuvo recuperándose del virus, María Victoria Santana se vio en un cuadro de estrés que se reflejó en su estado de salud.

“Me volvió la gastritis por la tensión, no comía, no dormía porque nos faltaba dinero para tratar a mi papá. Mi cuerpo ya no daba. Gracias a Dios mis padres, mi hijo y yo estamos bien ahora”, manifestó.

Finalmente, al mencionado diario, ‘La Pánfila’ hizo un llamado a tomar conciencia sobre los peligros de la COVID-19. “Esta enfermedad no es broma, es difícil conseguir oxígeno, deben pensar en eso. Lamentablemente, también se tiene que salir a trabajar, pero que lo hagan con mascarilla y respetando el distanciamiento social”, apuntó.

EN RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Como se recuerda, Santana pidió ayuda para poder internar a su padre, de 81 años, a la Unidad de Cuidados Intensivos, y reveló que cuando ella y sus hijos se hicieron la prueba de descarte dieron positivo.

No obstante, la intérprete peruana no se rindió y utilizó todos su recursos para poder solventar el internamiento y las medicinas de todas su familia.

“Misios pero vivos. A empezar de cero. Esta enfermedad es muy costosa y se llevó mis ahorros, si no fuera por las ayudas que recibí no salvo a mi papá”, comentó en una publicación de Instagram, donde también recalcó que pese a que tiene negocios no ha podido obtener ganancias a causa de la cuarentena.

“El circo y mi restaurante de chancho al palo están detenidos, así que no tengo ingresos y las cuentas siguen llegando. Es tiempo de reinventarse. Gracias a los que me apoyan con los shows virtuales y publicidad”, sostuvo María Victoria Santana.