Gisela Valcárcel envió su apoyo a Melissa Paredes tras escándalo en su vida amorosa. | Fuente: Instagram/Composición

Gisela Valcárcel da su apoyo a Melissa Paredes, después de que la conductora de televisión fuera captada junto a su bailarín de “Reinas del show” por las cámaras de “Magaly TV: La Firme”. Con la confirmación de que la actriz no grabó la gala de esta noche del sábado 23, la popular ‘Señito’ habló sobre la polémica.

Primero, aclaró que no son “amigas”, pero la entiende como un ser humano y merece respeto. “Lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes es exactamente eso... sucedió en su hogar, en su casa”, aseguró al diario Trome y sostuvo que todo lo demás “es producto de las especulaciones”. “Yo no quiero caer en eso”, dijo.

“Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo [Cuba] es el bueno porque sí y que Melissa [Paredes] es mala, pero yo no me creo esos cuentos”, añadió la presentadora de “Reinas del show”.

No juzgará a Melissa Paredes

En esa misma entrevista, Gisela Valcárcel indicó que, ante un futuro retorno de Paredes a “Reinas del show”, no se le “juzgará” por el escándalo que comprometió su matrimonio y vida familiar. Como se recuerda, la artista anunció su separación el mismo día que se lanzó el ‘ampay’ del programa de Magaly Medina.

“En esta casa (‘Reinas del show’) no se te juzgará, no puedo hacer nada más para que no te ataquen, pero sí pedirte que tengas una actitud valiente, que confíes en Dios y tener en cuenta que no eres la primera ni la última que se equivoca. Yo me he equivocado tanto en la vida, así que no podría juzgar a nadie porque cometí y seguiré cometiendo errores”, fue su mensaje de apoyo a Melissa Paredes.

Melissa Paredes no participará en la gala de este sábado de "Reinas del show". | Fuente: Instagram/@melissapareds

Melissa Paredes no participará este sábado en 'Reinas del show'

Tras la separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, Armando Tafur, productor de “Reinas del show”, se pronunció sobre el futuro de la presentadora de la televisión en el programa de baile conducido por Gisela Valcárcel.

“Le sugerí a Melissa que se tome un tiempo y lo ha aceptado, no sé si será un día, dos o tres porque ella necesita arreglar sus temas personales y la parte legal porque tiene un matrimonio, no es que sea un enamorado, pues si fuera así le dijera que mañana mismo volviera”, dijo Tafur al diario Trome.

El productor de “Reinas del show” comentó que el contrato de Melissa Paredes con ‘América hoy’ va hasta diciembre y resaltó que los errores de la conductora de televisión debe resolverlos entre cuatro paredes ya que el programa matinal debe requerir cierto perfil.

