MIchelle Alexander habló sobre la participación de Ethel Pozo en “Maricucha 2”

En los más recientes episodios de Maricucha 2, Ethel Pozo sorprendió con su participación como un nuevo personaje que estaría relacionado con el interpretado por Christian Dominguez. Sin embargo, algunos críticos en redes sociales salieron a hablar sobre su inclusión en la ficción protagonizada por Patricia Barreto. Michelle Alexander respondió y se mostró contenta por la actuación de Pozo en la secuela de Maricucha.

“Estoy contenta de trabajar con Ethel, como con cualquier buena actriz. Me parece chévere su personaje, sé que ella quería volver a la actuación y sigue preparándose. Lo ha hecho muy bien, tiene un personaje divertido. La gente puede hablar lo que quiere, es libre de opinar, pero sé lo profesional que soy y sé cuándo escojo a mis actores y por qué los elijo. El personaje de Ethel es perfecto para ella”, dijo la productora y directora de Del Barrio Producciones.

En palabras de Pozo, la actuación es algo que le apasiona y por lo que se ha venido preparando con talleres, el más reciente fue dictado por Bruno Odar.

Como se recuerda, Pozo ha interpretado papeles para producciones como Luz de luna y De vuelta al barrio. En diciembre de 2022, afirmó: "Una de mis pasiones es actuar y, si bien he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido con el tiempo. Este 2023 voy a enfocarme en la actuación y en seguir creciendo en América Hoy".

LA ACTUACIÓN, SU GRAN RETO PARA EL 2023

Hace dos meses, Ethel Pozo afirmó que quería probar suerte en la actuación y seguir acumulando experiencia en la televisión. Tras su breve, pero auspicioso debut en la telenovela Luz de Luna, la hija de Gisela Valcárcel ha decidido tomar clases de esta disciplina artística y poner a prueba su talento en futuros proyectos.

"En enero voy a empezar un taller de actuación porque una de mis pasiones es actuar y, si bien, he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido en el tiempo. Este 2023 voy a enfocarme en la actuación y en seguir creciendo en América Hoy, precisó.

