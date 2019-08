El crítico mensaje de Karen Schwarz a Angie Arizaga: "No defiendas lo indefendible" | Fuente: Composición

Tras la difusión del polémico video en el que se ve a Nicola Porcella a las afueras de una discoteca en Miraflores, evidentemente exaltado, pidiéndole a Angie Arizaga, su ex pareja y compañera de trabajo —entre insultos— que se suba a un taxi, la conductora Karen Schwarz decidió enviarle un crítico mensaje y le sugirió recibir ayuda de su familia para superar esta situación.

“Yo hablo como Karen Schwarz, una vez que ya hemos visto durante dos días consecutivos imágenes horribles, tanto de tratos como de gestos, aunque Angie quiso disculpar el mal comportamiento, quedó peor al decir que no se estaba refiriéndo a ella, a pesar que se refería a una persona en singular. A mí me da mucha pena que estemos tocando este tema porque ya los veía en otro momento de sus vidas. No soy amiga ni familiar de Angie, pero ya es momento que la familia de Angie la ayude a abrir los ojos. No defiendas lo indefendible”, comentó durante el programa Mujeres al mando.



Nicola Porcella es retirado de "Esto es Guerra" tras protagonizar video junto a Angie Arizaga | Fuente: Archivo

NICOLA FUERA DE ESTO ES GUERRA

Nicola Porcella ha vuelto a ser separado de "Esto es Guerra". Tal como sucedió luego de los hechos ocurridos en una fiesta de chicos 'reality' que se salió de control, el concursante del 'reality' dejará la competencia luego de protagonizar un video en el que agrede verbalmente a Angie Arizaga.



Fue la productora de "Esto es Guerra", Mariana Ramírez del Villar, quien anunció su salida. "'Esto es guerra' es un espacio de entretenimiento familiar que llega con éxito a millones de personas diariamente. Toda persona que no mantenga una imagen pública correcta no podrá trabajar con nosotros", dijo Ramírez del Villar a "Trome".