Nicola Porcella regresó a Esto Es Guerra hace unos días, luego de estar separado del reality durante 6 meses en medio de la denuncia de algunas modelos. Sin embargo, no duró mucho tiempo en el reality.

Porcella ha vuelto a ser separado de Esto Es Guerra. Tal como sucedió luego de los hechos ocurridos en una fiesta de chicos 'reality' que se salió de control, el concursante del 'reality' dejará la competencia luego de protagonizar un video en el que agrede verbalmente a Angie Arizaga.



Fue la productora, Mariana Ramírez del Villar, quien anunció su salida. "Esto Es Guerra es un espacio de entretenimiento familiar que llega con éxito a millones de personas diariamente. Toda persona que no mantenga una imagen pública correcta no podrá trabajar con nosotros", dijo Ramírez del Villar a Trome.

La productora también anunció la salida de otra de las participantes del 'reality'.

Porcella ingresó a EEG en abril de 2012, durante la primera temporada del reality, en el que resultó ganador junto a Angie Arizaga, con quién inició una relación sentimental hasta 2018.

A lo largo de su tiempo en el reality, Nicola fue suspendido en varios ocasiones debido a sus airadas reacciones al perder competencias o reclamar puntos. Por ejemplo, en octubre de 2018, Porcella fue suspendido luego de que en una competencia con Christian Dominguez anularan su punto. En diciembre del mismo año, Nicola expicó que se alejaría del reality para dar paso a nuevos proyectos.

"Y después de 7 años llego el momento de decir adiós. Esta vez no es una broma o estoy queriendo hacer intriga para el otro año, esta vez es el adiós al 'reality' que me me ayudó a crecer y salir adelante. Llegó el momento de emprender nuevos rumbos, pero siempre agradecido con los que me abrieron las puertas en este mundo de la televisión", escribió. Sin embargo, regresó al programa.

En febrero de 2019, Nicola fue suspendido acusado de hacer trampa. En esas semanas, el excapitán de "Las Cobras" estaba envuelto en la denuncia que hicieron algunas modelos que afirmaron haber sido dopadas durante una fiesta con chicos reality, entre los que se encontraba Porcella.

LA "FIESTA DEL TERROR"

El deportista y ‘chico reality’ André Castañeda denunció en el programa de ‘Magaly TV La firme’ que el 26 de enero se llevó a cabo una fiesta en una casa de playa en el balneario de Asia. En el programa señaló que una de sus amigas la llamó para pedirle ayuda, pues afirmaba que en la reunión -donde estaban varios 'chicos reality'- la habrían drogado.

La argentina ‘Poly’ Ávila rompió su silencio y, a través de su cuenta de Instagram, dijo que ella fue la que pidió ayuda a su ex pareja André Castañeda.

Cinco días después, otro testimonio salió a la luz. La modelo y Miss Perú Trujillo Claudia Meza (21) dijo que también fue drogada durante la fiesta.

Semanas después, el ex integrante de 'Esto es Guerra' Nicola Porcella estuvo presente en el programa de Beto Ortiz 'El Valor de la Verdad' en donde habló sobre el caso de la fiesta. El modelo negó haber drogado a la argentina.

Porcella contó que a raíz de la denuncia, el canal América TV decidió acabar su contrato 'hasta que resuelvas tu problema". Asimismo, dijo que sospechó de la colocación de drogas en las bebidas de Poly Ávila y Claudia Meza, pero que todo se realizó en un área segura de la casa de su amigo Faruk Guillén, a quien conoce hace más de 10 años.