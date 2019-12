Osvaldo Cattone sobre Ofelia Lazo: "La familia ha decidido respetar su decisión [de ser cremada]"

Oswaldo Cattone se despidió de la actriz Ofelia Lazo. | Fuente: Facebook

Visiblemente conmocionado, el director Osvaldo Cattone lamentó la muerte de la actriz Ofelia Lazo, quien falleció este 20 de diciembre a los 83 años por un infarto. El también productor llegó hasta la Sala Nazca del Museo de la Nación de San Borja, donde son velados los restos de la primera actriz peruana.

Al respecto, Cattone señaló que se cumplirán los deseos de Lazo de ser cremada. "La familia ha decidido respetar su decisión. Lo ha dejado escrito y va a ser cremada mañana [22 de diciembre] a las 11 de la mañana en el cementerio de Chorrillos", señaló a RPP Noticias.

Asimismo, relató los detalles del último día de Ofelia Lazo. "Hablé con ella a las 10 de la mañana y me dijo que se iba a un almuerzo, porque cumplía años la madre de un amigo de ella, que yo no conozco. Y llegó a la reunión a las 2 de la tarde, se sentaron a la mesa, y antes de almorzar... ella dijo: 'Me duele un poquito la mandíbula, no sé qué tengo'. Y ahí se desmayó y murió", señaló el productor teatral a RPP Noticias. Ellos trabajaron juntos en varias obras, como "8 mujeres y un crimen" y "La heredera" en el 2012 y 2013, respectivamente.

Ofelia Lazo, la recordada Natacha, anunció su retiro de la vida artística en 2013. "Los artistas no nos retiramos hasta dar lo último, morimos de pie en un escenario, pero yo decidí retirarme porque ya hice bastante por mi país en la actuación", dijo en una entrevista con "Perú 21" en el 2015. Fue en el teatro donde se sintió más cómoda.

Si bien, hace más de una década, le ofrecieron hacer nuevas películas, no aceptó porque no le convencieron las historias.



La última aparición de Ofelia Lazo en la pantalla chica se dio en la serie “Al fondo hay sitio”. | Fuente: Instagram

UNA VIDA EN LAS TABLAS

La actriz Ofelia Lazo es recordada por protagonizar la primera versión de la telenovela "Natacha" junto al actor mexicano Gustavo Rojo. En los noventas, formó parte de las populares series "Los de Arriba y los de Abajo" y "Tribus de la calle".

Una de sus últimas apariciones en televisión fue en el 2012 al ingresar a "Al fondo hay sitio" como Isabel 'Chabela' Sulca, madre de Isabela Picasso Maldini (Karina Calmet).

Ofelia Lazo comenzó su carrera en la actuación en la Escuela de Arte Dramático y, a la par, en el grupo de teatro Histrión. Participó en obras de radio teatro en Radio La Crónica y, tras una exitosa temporada, incursionó en la televisión.