Pold Gastelo conversó con RPP Noticias y relató que se encuentra en una etapa de rehabilitación. | Fuente: Instagram / Pold Gastelo

Luego de vencer al nuevo coronavirus, Pold Gastelo conversó con RPP Noticias y contó que se encuentra, actualmente, en una etapa de rehabilitación debido a que atravesó por una intubación durante el tratamiento de su enfermedad.

“Para hacerte este entubado te inducen a un coma. Hay una etapa que uno no ve, felizmente, pero que es difícil y decisiva, donde el cuerpo puede responder o no. Felizmente la pasé”, señaló el actor durante el programa “Conexión”.

Según Gastelo, uno de los puntos clave para su recuperación fue el hecho de que no tuviera ninguna enfermedad preexistente. “Y no estaba tan mayor, eso ha jugado a mi favor”, añadió, y luego relató que consiguió trasladarse hasta el hospital debido a una “sucesión de casualidades”.

“Yo estaba ya con los síntomas: tenía fiebres que subían y bajaban, problemas con los olores. Pero tuve que llevar a mi hermano de emergencia, porque mi hermano Percy se puso mal. Y bueno, fue como meterse en la cueva del lobo”, indicó.

MANTENER LA CALMA

Luego de dejar a su hermano en el hospital, Pold afirmó que volvió a su casa para cuidar a su otro hermano, quien también había contraído la COVID-19. “Entonces empiezo a entrar en trompo, tengo un ataque de pánico y después un problema de respiración”, aseveró.

Fue gracias a su inquilino que el actor de “Chapa tu combi” logró salvarse de este ataque respiratorio, pues llegó a su casa para ayudarle a trasladar a su otro hermano a emergencia. “Si no le pido que llegue, me hubieran encontrado demasiado tarde”, manifestó.

“Ningún taxi me quería llevar. Hasta que aparece un taxista que me reconoce, primero, y luego le dice al inquilino que ya me había hecho dos veces una carrera (…). Yo estoy asombrado de las cosas que me cuentan”, agregó.

Aunque su hermano Percy ya se encuentra recuperado, todavía está a la espera de que a su otro hermano le den de alta hospitalaria, pues ya está más estable.

Instantes precisos en que el actor Pold Gastelo abandona esta tarde la clínica BMT de San Borja tras superar la #COVID19. Médicos y enfermeras lo despiden con aplausos. pic.twitter.com/1q4aVBhL1Z — Hugo Coya (@Hcoya) June 5, 2020

PRECAUCIÓN Y ALIENTO

Vencer al nuevo coronavirus le generó más de un aprendizaje a Pold Gastelo. El primero de ellos, a mantenerse precavido durante la pandemia. “Se puede uno contagiar tocando algo, me parece que hay que tener mucho cuidado”, acotó.

Pero también afirmó que debería mantenerse la fortaleza al encarar esta enfermedad y no atravesar por un cuadro de estrés como le ocurrió a él tras enterarse de que había contraído el virus. “He aprendido que podemos dominar las cosas con la cabeza. Yo me estresé y eso me jugó en contra. Hay que estar con el ánimo arriba, físicamente fuerte y dispuestos a luchar”, expresó.

Sobre sus proyectos profesionales tras el coronavirus, Gastelo afirmó que ha “estado viendo cosas muy interesantes”, pero por el momento debe tomar todo con tranquilidad. “Estaba siempre a mil, pero tengo que tener un tiempo con calma”, concluyó.