Rafael López Aliaga estuvo en los estudios de RPP Noticias y compartió un ameno momento junto a su imitador, Hernán Vidaurre. | Fuente: RPP Noticias

Hernán Vidaurre puso el toque de humor a la entrevista que ofreció este viernes el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en RPP Noticias. Con el fondo musical del programa infantil El Show de Porky, el cómico intercambió una serie de bromas con el político, a propósito de los resultados electorales que lo ponen como virtual alcalde de Lima.

"Voy a ser el mejor alcalde de Lima, es mi opinión", dijo Vidaurre mientras imitaba al invitado de Ampliación de Noticias. "No saben las muestras de cariño que me dan, la gente me dice: 'Porky, te queremos, te queremos en una caja china'", agregó el integrante de Los Chistosos, provocando las risas de los conductores Mabel Huertas y Omar Mariluz.

"Ya viene Sam Pistolas, él se va a encargar de la seguridad ciudadana... también viene la gente de Marvel, Iron Man y Thor están en camino; el increíble Hulk se encargará de las áreas verdes y el pato Lucas del circuito mágico del agua, es mi opinión", continuó el imitador haciendo referencia a los personajes animados de Looney Tunes.

Lejos de incomodarse, López Aliaga tomó el hilo de la comicidad para referirse a su imitador.

"Te doy mi opinión: te falta mi hermano. Tienes que practicar un poquito más, te sale el pato Lucas, no Porky. Te voy a enseñar, vamos a practicar", dijo el exregidor provincial de Lima antes de darle nuevamente el pase a su imitador para saludar al candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti.

"Quiero saludar a Urresti... me da pena. Ya se parece a Keiko porque se está acostumbrando a perder, todo mi amor para Urresti, quiero encontrarme con él, quiero darle un abrazo, porque ahora Porky es amor", expresó 'el doble' de López Aliaga.

Rafael López Aliaga, todo un 'tiktoker'

El candidato de Renovación Popular se refirió al éxito que tuvo TikTok con algunos videos que realizó durante su campaña a la alcaldía de Lima y que rápidamente se volvieron virales. Según comentó a RPP Noticias, tuvo una persona que se encargó de todo el proceso creativo, especialmente del material audiovisual donde aparece "resucitando".

"Estos videos de TikTok se vuelven virales. Tengo a un 'enfermo' que tiene 21 años, pero tiene ideas geniales. Un sábado en la mañana habían sacado la defunción de 'Porky'...imagínate la cantidad de gente buena que se la cree. Viene el tiktokero volando y me dijo que me tire al suelo, me pone la sábana blanca y luego me dirige. Cuando vi el video, me maté de risa", contó el político, que además saludó a RPP Noticias por sus 59 años.

