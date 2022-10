López Aliaga | Fuente: RPP

El candidato a la alcaldía de Lima que lidera el conteo de votos, Rafael López Aliaga, se refirió a un posible encuentro con el presidente Pedro Castillo y aseguró que no está dispuesto a mantener el diálogo con una autoridad que cuente con siete investigaciones fiscales. El representante de Renovación Popular agregó que la Municipalidad de Lima es autónoma y tiene previsto atraer al menos 500 millones de inversión privada.

"Lima es una entidad autónoma. Tiene un presupuesto propio. Aproximadamente 500 millones de dólares y falta atraer inversión privada de otros 500 millones de dólares por lo menos. ¿Qué tengo como principio? Yo no puedo dialogar con una persona que tiene siete carpetas fiscales abiertas con una fiscal de la Nación, que también felicito, que está a punto de hacer una acusación constitucional gravísima. Digo yo: ´¿Cómo coordino con un ministro que rota cada dos semanas´", dijo en Ampliación de Noticias.

López Aliaga indicó reconocer al Congreso de la República como el primer poder del Estado y mencionó estar en coordinaciones para reunirse con la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios.

"En una democracia hay varios poderes. El primer poder para mí es el Congreso de la República. Cuando el general Williams me invita, acudo. Y el general Williams tiene una hoja de vida limpia. También estoy coordinando una visita al Poder Judicial. La doctora Elvia Barrios tuvo la gentileza de darnos una exposición a todos los candidatos", argumentó.

Reunión con José Williams

El último jueves 6 de octubre, López Aliaga se reunió con el presidente del Congreso, José Williams, en la sede de Palacio Legislativo. Sobre este encuentro, el candidato de Renovación Popular precisó que no fue únicamente protocolar, sino que se dispusieron a crear una comisión para llevar a cabo sus proyectos de campaña.

"El señor José Williams para mí es una persona de absoluto respeto. Lo admiro mucho: héroe del Cenepa, de Chavín de Huántar. Gracias a Dios, el Congreso tiene un presidente de ese fuste, de ese calibre. Él me invitó. Yo no esperaba tanto de la reunión. Pensé que era protocolar. Pero no. Me dijo para trabajar el presupuesto de la municipalidad, que se aprueba justamente antes del 1 de noviembre. Me preguntó quiénes eran de mi confianza para tener una comisión y evaluar los requerimientos de la muni en Lima. Le di una lista en donde mencionaba que me preocupaba el agua de emergencia, las ollitas comunes. Le hablé de hospitales solidarios. Él ha puesto a dos personas del Congreso para trabajar con las dos nuestras y tener intervención en el presupuesto actual para el próximo año", mencionó.

Además, criticó la labor de Sedapal. "Sedapal es una desgracia. Aquellas cisternas que deberían llegar gratuitamente a la parte más alta de Lima, pues no llegan, y las que puedan llegar, llegan con agua pésima. El agua limpia se va a otros distritos de Lima que pagan por ella", aseveró.

López Aliaga recuerda a Manuel Delgado Parker

En el 59 aniversario de RPP, López Aliaga recordó al fundador Manuel Delgado Parker y resaltó que se ha cumplido su sueño de ser el medio con mayor confiabilidad en el país, tal como lo señala el informe Digital News Report.

"Saludar por los 59 años de RPP y acordarme de Manuel Delgado Parker. Yo lo conozco muchos años, cuando tenía el proyecto inicial. Todavía no era tan grande. Ahora tienen siete radios, plataformas en todos los espacios. El sueño de Manuel se ha cumplido. Tú haces un rating y una medición de credibilidad y RPP es totalmente creíble y es la primera. Quiero acordarme de él, la sencillez de Manuel, su simpatía, su amor por la familia. Lo he admirado mucho. Me dolió mucho que falleciera porque personajes así hacen falta: emprendedores que de la suya van haciendo una institución. Y ello es muy difícil y demora muchos años", culminó.