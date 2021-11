"El artista del año" vs "El reventonazo de la chola": ¿Qué programa lideró el ráting del sábado 20 de noviembre? | Fuente: Composición

Gisela Valcárcel y su programa "El artista del año" sigue posicionándose en primer lugar en el ráting del último fin de semana con 13.7 puntos con pocas semanas de haber regresado a la televisión. Pisándole los talones está "El reventonazo de la chola" ya que ocupó el segundo el puesto puesto.

El tercer lugar lo obtuvo "Yo Soy: Grandes batallas internacional" que tuvo una gala de infarto. Con 7.9, el programa de imitación sigue subiendo en la tabla del ránking.

Esta semana, "El artista del año" tuvo a Christian Domínguez como su primer eliminado y a Ruby Palomino y a Elías Montalvo como los sentenciados.

Los 10 programas más vistos del sábado 20 de noviembre

1. "El artista del año" - 13.7

2. "El reventonazo de la chola" - 12.2

3. "Yo Soy: Grandes batallas internacional" - 7.9

4. "Los milagros de la rosa" - 7.8

5. "JB en ATV" - 7.5

6. "Los milagros de la rosa" - 6.9

7. "América Noticias: edición sabatina" - 6.4

8. "Butaca América: Liberen a Willy" - 6.3

9. "Cine Latina: El padrecito" - 6.2

10. "Estás en todas" - 5.9

