'El reventonazo de la Chola' vs 'El Gran Chef Famosos': ¿qué programa lideró el rating el fin de semana?

Poco a poco El Gran Chef Famosos se está convirtiendo en el programa favorito de las familias peruanas. El primer fin de semana de julio estuvo reñido, sin embargo, Los milagros de la rosa volvió a ser el líder el sábado.

En segundo lugar, está El reventonazo de la Chola, que con sus 8.7 de rating captó la atención de los televidentes. En el espacio de Ernesto Pimentel estuvo presente Luciana Fuster, quien fue recientemente coronada del Miss Grand Perú 2023. Además, recibieron al influencer mexicano Kunno donde se quebró al recordar su niñez.

No obstante, El Gran Chef Famosos le pisa los talones con 8.6 puntos en el ranking. En el reality de cocina, se mostró otra faceta de Antonio Pavón quien demostró sus dotes culinarios al preparar platillos españoles y fue el primer salvado.

Puestos más abajo se encuentra JB en ATV (5.8). El programa de Jorge Benavides continúa bajando en el rating. Ese sábado, presentaron una secuencia del ‘Velorio del niño Alfredito’ en la cual Gabriela Herrera, joven que ha sido relacionada sentimentalmente con el actor, está ‘llorando’ por su supuesta muerte.

Los 10 programas más vistos el sábado 1 de julio

1. Los milagros de la rosa: 9.5

2. El reventonazo de la Chola: 8.7

3. El gran chef: famosos: 8.6

4. Los milagros de la rosa: 7.9

5. América Noticias: 6.5

6. Butaca nacional: 6.4

7. Butaca América: 6.3

8. JB en ATV: 5.8

9. Sábados en familia: 4.9

10. Estás en todas: 4.6

Jimmy Santi fue el segundo eliminado de 'El Gran Chef Famosos'

Jimmy Santi, Antonio Pavón, Mr. Peet y Junior Silva estuvieron en la etapa de eliminación de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos. Sin embargo, los jueces solo tenían que escoger a solo un participante para que deje la competencia.

El primer reto consistía en hacer humitas. Tras degustar los platos, el jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giachomo Bocchio escogió a Silva como ganador, así que su beneficio fue tener 5 minutos de consejos de Rossinelli.

Antes de la decisión sobre el segundo eliminado de la temporada 2 de El Gran Chef Famosos, los concursantes prepararon Pachamanca a la olla con salsa uchucuta.

Tras probar el mencionado platillo, se salvaron Junior Silva, Antonio Pavón y Mr. Peet, por ende, Jimmy Santi se despidió del programa: "Gracias, gracias. Me voy feliz de la competencia porque he representado millones de personas, así que me voy feliz, gracias a todos y recuerde que Jimmy Santi y su 'Chin Chin' los ama".