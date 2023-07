Belén Estévez confiesa que antes de ‘El Gran Chef Famosos’ solo hacía "ensalada con huevo"

‘El Gran Chef Famosos’ continúa su segunda temporada con la participación de 10 participantes tras la eliminación de Jesús Neyra y Jimmy Santi. Una de las que queda en competencia es la argentina Belén Estévez, quien pasó a una siguiente etapa junto con el español Antonio Pavón tras preparar una paella valenciana.

Precisamente, Belén Estévez aseguró sentirse muy contenta desde su participación en ‘El Gran Chef Famosos’ y contó que, desde su contrato con el programa emitido por Latina, no deja de practicar en la cocina.

“(Estoy) muy feliz. Desde que firmé contrato (con ‘El Gran Chef Famosos') comencé a prepararme para que no me eliminen (risas). De día practico en la cocina, me voy a dormir viendo los tutoriales de Giacomo (Bocchio) y me despierto con la voz de (José) Peláez diciendo ‘participantes faltan 10 minutos’”, declaró la actriz en una entrevista para El Trome.

En ese sentido, la artista de 41 años confesó que antes de entrar al reality de cocina no sabía preparar ningún plato y que solo hacía sus ensaladas. “(No sabía cocinar) nada. Lo único que preparaba eran mis ensaladas con huevo duro o cosas en la freidora de aire”, dijo.

Belén Estévez participa en la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (belenestevezlove)

En otro momento, Belén Estévez contó que, por ahora, no pide delivery ya que su mamá se encuentra viviendo con ella “Ahora mi mamá está en casa y ella cocina. Pero cuando estoy sola soy puro delivery o compro comida hecha en el supermercado”, manifestó.

Belén Estévez: ““El Gran Chef Famosos cambia vidas”

Belén Estévez consideró que ‘El Gran Chef Famosos’ cambia vidas y que le gusta todo lo que viene preparando en el reality gastronómico.

“Yo como para nutrirme, no me desespero, pero es real que ‘El Gran Chef Famosos’ cambia vidas, pues ahora pruebo todo, me encanta todo lo que como y preparo todos los platos peruanos en casa. Me ha cambiado el paladar por completo, ahora hasta como ají”, expresó.

Belén Estévez considera que 'El Gran Chef Famosos' "cambia vidas" y asegura que le gusta todo lo que viene preparando en el reality. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Mr. Peet, Natalia Salas y Katia Palma pasaron a sentencia

Peter Arévalo (Mr. Peet), Natalia Salas, y Katia Palma pasaron a la noche de sentencia tras no satisfacer las exigencias del jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ al preparar una paella valenciana. Por otro lado, fueron salvados Antonio Pavón y Belén Estévez.

En su primer reto, los participantes tuvieron que preparar una tortilla española para obtener un beneficio: una receta didáctica para cocinar la paella valencia. Fue Antonio Pavón quien ganó el recetario y quien hizo la mejor sazón de dicho platillo de acuerdo con los jueces: Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

Cabe resaltar que esta es la tercera ocasión en que Mr. Peet es sentenciado pues ya estuvo en una etapa de eliminación junto con Jimmy Santi, quien finalmente se retiró de la competencia.