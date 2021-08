Tras coronarse como la ganadora en "Reinas del Show", Korina Rivadeneira se pronunció sobre este triunfo. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: C. Zamalloa

La modelo venezolana Korina Rivadeneira se consagró como la ganadora del programa "Reinas del Show". Un triunfo que ella afirmó merecerlo, aunque en algún momento dudó de poder obtenerlo por el talento de sus contrincantes.

"Juro por Dios que con toda la avalancha de comentarios que habían, no sé por qué sentí que no me la iban a dar [la corona]. Me siento súper bien, porque siento que lo merezco realmente. La he luchado, me he estado desde la primera temporada hasta ahora", dijo a la producción del espacio televisivo.

De acuerdo con Korina Rivadeneira, fue Milena Zárate la participante que le sacó "canas verdes" durante la competencia de baile, debido a todo el esfuerzo que le puso en los ensayos. "Me tenía súper asustada, porque sus bailes son espectaculares también", comentó.

Sin embargo, la concursante de "Reinas del Show" consiguió imponerse frente a sus pares. En cuanto a la lesión que tuvo mientras ensayaba, Rivadeneira señaló: "No sentí nada, lo que siento es adrenalina purita. Y si no ganaba la corona, me venía a la siguiente temporada como sea".

Así quedó la tabla de posiciones de "Reinas del Show"

En la primera ronda de la final de "Reinas del show", todas las participantes tuvieron refuerzos, las que pasaron a la segunda ronda bailaron una “Cumbia a ciegas”, en donde estuvieron con los ojos vendados. Y, en la tercera y última ronda, se vivió un “Vals de película”, en donde finalmente se escogió a la reina del show.

Es así como Leslie Moscoso, Korina Rivadeneira y Milena Zárate pasaron a la final y entre ellas se tuvo que escoger a la que levantó la corona. Finalmente, fue la esposa de Mario Hart quien se ganó la competencia.



1. Korina Rivadeneira

2. Milena Zárate

3. Leslie Moscoso

4. Jazmín Pinedo

Durante la temporada, la competencia de baile también contó con la participación de Janet Barboza, Paula Manzanal, Jossmery Toledo, Allison Pastor y María Victoria Santana, “La Pánfila”.

