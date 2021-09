"Reinas del Show" llegó a su cuarta gala con una eliminada y tres participantes en sentencia. | Fuente: Instagram / "Reinas del Show"

Fue una noche difícil para muchas concursantes que llegaron a la cuarta gala de la segunda temporada de "Reinas del Show". Especialmente, para la presentadora de televisión Lady Guillén, quien fue eliminada luego de no poder superar a su rival Melissa Paredes.

Antes de abandonar la pista de baile, donde había ofrecido un número bajo los ritmos de una mezcla de guaracha, la exconductora de "Tengo algo que decirte" agradeció a Gisela Valcárcel, a quien consideró como su referente. "Siempre quise ser como tú", manifestó.

En la otra orilla, la más destacada de la última gala de "Reinas del Show" fue Isabel Acevedo, quien convenció al jurado de ser la mejor de la noche al conseguir 44 puntos. Ella se enfrentó a Gabriela Herrera en un "versus de confianza", en el que bailaron al ritmo de "Quiéreme".

Las nuevas sentenciadas en "Reinas del Show"

Durante la cuarta gala de "Reinas del Show", quedaron sentenciadas Vania Bludau, Diana Sánchez y Milena Zárate. Ni el merengue de la primera, ni el chachá de la segunda, ni el mambo de la tercera convencieron al jurado y deberán competir entre ellas para asegurar su permanencia en el programa.

Al respecto, Bludau señaló a la prensa: "Me había dado cuenta de que iba a quedar sentenciada, no porque el baile estaba mal, sino que el puntaje ha estado bajo. Trabajar a presión, como estoy haciendo ahora, los circuitos se me van a activar".

Por otro lado, llamó la atención de que la última emisión de "Reinas del Show" se realizara sin la cantante Yolanda Medina en la competencia y la ausencia de la mesa de los especialistas que semanas anteriores habían acompañado al jurado.

