Yolanda Medina reaparece en “Reinas del show” tras superar la COVID-19. | Fuente: Instagram

Después de ausentarse hace dos semanas de “Reinas del show”, la cantante Yolanda Medina volvió al programa de baile para contar detalles de por qué no se presentó. La líder de Alma Bella comentó que padeció de COVID-19 y su hija se llevó la peor parte.

“Hace muchas semanas contraje el virus y quise que simplemente no se dijera, primero por preocupación hacia mi mamá y mi propia hija, cuando yo descubrí que lo tenía, mi hija fue la primera que cayó mal”, dijo.

Yolanda Medina reveló en “Reinas del show” que estuvo en aislamiento y su pequeña fue la que presentó síntomas fuertes por la COVID-19.

“Yo no quise decirle a nadie porque necesitaba estar fuerte para atender a mi hija. El que ella no estuviera vacunada, era para mí algo muy fuerte, porque sabía que no estaba tan protegida, tuve que mentir que yo no tenía nada, porque ver a tu hija que hierva en fiebre no es nada fácil”, agregó.

"Reinas del show" regresa a las pantallas

Gisela Valcárcel regresó el sábado 9 de octubre a las pantallas con la quinta gala de "Reinas del show" luego que Melissa Paredes y parte de su equipo dieran positivos a COVID-19. La conductora de TV se emocionó de pisar nuevamente el escenario y dijo que todos están bien de salud.

"Esta es la quinta gala de la segunda temporada, estamos de vuelta y se siente como si nos hubiéramos separado más tiempo. La verdad es que uno se acostumbra cuando todo se da bien", comenzó diciendo la conductora.

Además, pese a que algunos trabajdores de "Reinas del show" han dado positivo a COVID-19, Gisela Valcárcel comentó que "todos hemos pasado las pruebas respectivas" y que, gracias a Dios, "estamos de vuelta con salud".

