Jazmín Pinedo enfrenta su primera sentencia en “Reinas del Show” por falta de ensayos: “Nadie sabe todas las cosas que hago” | Fuente: Instagram Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo fue una de las sentenciadas de la reciente gala de “Reinas del Show”. La presentadora de televisión bailó al ritmo de un merengue pero fue la falta de ensayos y una lesión lo que le impidieron salvarse de la sentencia.

Al terminar su presentación, Pinedo se sinceró sobre su performance en la pista de baile y reconoció que le faltó ensayar más ya que se considera una persona bastante “autocrítica” y caer en sentencia no le sorprendió.

“Yo soy super autocrítica conmigo. Cuando sé que tengo un avance me siento bien, cuando sé que pude dar algo más me crítico también. Siento que ha sido una semana bien dura. Nadie sabe todas las cosas que hago”, se excusó la exconductora de “Esto es Guerra”. “Si hubiera tenido más horas de ensayo tal vez no me hubiera lesionado (el hombro) o tal vez sí”, agregó.





Sin embargo, también explicó que la falta de ensayo no fue el único motivo por el que tuvo un bajo rendimiento en “Reinas del Show” sino que fue una lesión en el hombro lo que le impidió sentirse cómoda durante sus ensayos y en la pista de baile.

“(La lesión en el hombro) la tuve el lunes. Descansé dos días, la volví a hacer y me volví a dar un tirón y decidí no hacerla hasta hoy, la hice y me di el tirón de nuevo. Así que voy a ir a que me chequeen”, contó la popular ‘Chinita’.

Hizo un mea culpa

Al terminar su presentación en “Reinas del Show”, y con la voz entrecortada, Jazmín Pinedo hizo un mea culpa ante Gisela Valcárcel y los miembros del jurado porque no ensayar lo suficiente pero prometió que eso cambiaría para las siguientes galas. “Siento que he podido hacer más horas de ensayo pero ha sido bien difícil para mí”, dijo.

En una anterior gala la presentadora explicó que a veces se le dificulta encontrar un tiempo para dedicarlo al ensayo porque cumple diversos role, entre ellos el de madre de su pequeña hija con Gino Assereto y el de estudiante de Publicidad. "Duermo cuatro horas al día", explicó hace una semana.

Ahora Jazmín Pinedo debe enfrentar su primera sentencia en “Reinas del Show”. Sobre ello mencionó que se siente bien al saber que llegó, al menos, hasta la cuarta gala invicta pero ahora debe demostrar su talento en la pista de baile.

“Para mí haber llegado a la cuarta semana sin estar sentenciada es algo chévere y hay que ver cómo se arregla”, dijo orgullosa. “Al final depende de lo que hagamos la próxima semana y lo que podamos demostrar y también depende mucho del público y si hay algo en lo que yo confío es en ellos”, agregó.

