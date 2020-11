El crítico de cine Ricardo Bedoya renunció al programa "El placer de los ojos". | Fuente: RPP Noticias

El crítico de cine Ricardo Bedoya anunció este 13 de noviembre que no seguirá más frente a la conducción del programa “El placer de los ojos”, dedicado al séptimo arte y transmitido a través de la señal del canal estatal TV Perú.

A través de su blog “Páginas del diario de Satán”, Bedoya dijo que decidió renunciar “luego de veinte años en el aire”. “Los motivos los explico en el siguiente párrafo de la carta que le he hecho llegar al Presidente Ejecutivo de IRTP”, señaló.

En dicha misiva, el presentador televisivo indicó que la razón de su salida se debe a la actual crisis política:

“Siempre consideré que el programa se debía a los espectadores del canal del Estado –que es un canal de los peruanos-, más allá de mis convicciones políticas personales. Sin embargo, la situación actual es excepcional. Estamos ante un gobierno que carece de legitimidad y no tiene reparo alguno en reprimir a mansalva a los que se manifiestan en contra, haciendo uso de un derecho constitucional. En esas condiciones, no me es posible seguir”.

El también docente de la Universidad de Lima agradeció al público que siguió la emisión del programa “en todo este tiempo”.

RENZO MAZZEI RENUNCIA A IRTP

Renzo Mazzei Mancesidor renunció este viernes al cargo de Gerente de Prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), tras denunciar un intento de censura a la cobertura de TVPerú sobre las manifestaciones contra el Gobierno de Manuel Merino.

A través de una carta enviada a Eduardo Guzmán Iturbe, presidente del IRTP, Mazzei indicó que su decisión responde a la renuncia del Consejo Directivo del IRTP ante la nueva ministra de Cultura, María del Carmen de Reparaz.

Además, de su preocupación por el intento de la cobertura informativa de TVPerú ante las manifestaciones sociales el pasado 10 de noviembre, cuando recibió una llamada de una persona allegada al presidente Manuel Merino, con la directiva de que se deje de informar sobre las protestas.

“El 10 de noviembre, tras la juramentación del señor Manuel Merino de Lama como Presidente de la República, recibí la llamada de un colaborador de confianza de dicha autoridad, que trabaja con él desde el Congreso, para solicitarme que el canal dejara de informar sobre las protestas que en ese momento se transmitían en vivo por la señal del canal del Estado”, sostuvo Mazzei en su carta.