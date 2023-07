'El Gran Chef Famosos': Natalia Salas rompe en llanto tras pasar a noche de eliminación

‘El Gran Chef Famosos’ continúa transmitiendo su segunda temporada donde ya quedan 10 participantes tras la eliminación de Jesús Neyra y Jimmy Santi. En los próximos días se sabrá quién será el tercer eliminado de la competencia. Precisamente, Natalia Salas, no pudo contener las lágrimas tras enterarse que pasa a noche de eliminación.

“Estar aquí es un sueño cumplido, es un chambón, es un sacrificio, pero no quiero que mi hijo vea que su mamá fue la tercera eliminada”, expresó la actriz, quien fue consolada inmediatamente por sus compañeros Mónica Torres, Junior Silva, Katia Palma, Ale Fuller y Peter Arévalo.

Al ver la escena, la jurado Nelly Rossinelli tuvo unas alentadoras palabras para Natalia Salas con el fin de que pueda sobreponerse al difícil momento y seguir compitiendo en ‘El Gran Chef Famosos’. “No sé si me equivoco que esas lágrimas son porque lo extrañas (a tu hijo) y él también debe extrañar a mamá, pero que él sea tu motivación para que salgas airosa de esa noche de eliminación. Tú eres fuerte, tú puedes”, dijo.

Natalia Salas es una de las doce concursantes de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos' . | Fuente: Instagram (nataliasalasz)

Previamente, Natalia Salas intentó preparar un locro con crema de zapallo, junto con sus otros cinco compañeros. No obstante, para los jueces, la recordada actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ no logró alcanzar el sabor deseado.

“Esto sabe a papa”, dijo el jurado Javier Masías. “La crema no está mal”, dijo Rosinneli. No obstante, para el chef Giacomo Bocchio, el plato de Salas no es lo que se esperaba. “Tiene más sabor a papa, la crema es extraña. Esto me sabe a creativo, señaló.

Katia Palma y Ale Fuller pasan a la siguiente etapa

Por otro lado, Katia Palma y Ale Fuller pasaron a la siguiente etapa de la competencia de ‘El Gran Chef Famosos’. Ambas continuarán en competencia, salvándose de la noche de eliminación.

“La crema está suave como espero que sea”, dijo la jurado Nelly Rossinelli sobre el locro de zapallo de Ale Fuller. Seguidamente, Javier Masías dijo: “Está muy alto el huacatay y el arroz está crudo”. Por último, Giacomo Bocchio señaló: “Tomó la decisión de no pelar las habas”.

Natalia Salas, Mónica Torres, Junior Silva, y Peter Arévalo pasan a noche de eliminación en 'El Gran Chef Famosos' | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Quien si tuvo frases más alentadoras del jurado fue Katia Palma, quien contó que le agregó una ramita de huacatay, y que hizo su platillo con papa amarilla. “Buen sabor, a mí me gusta sentir el sabor del huacatay. El sabor del ande”, dijo Rossinelli. Por su parte, Masías comento: “No está mal, pero su lo volviera a hacer le quedaría increíble”.

Finalmente, pasaron a noche de eliminación: Natalia Salas, Mr. Peet, Mónica Torres y Junior Silva.