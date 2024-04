Harry y Meghan alistan dos nuevas series con Netflix, una sobre cocina y otra sobre polo

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle han anunciado el desarrollo de dos series de no ficción con Netflix a través de su productora. Una de las series se centrará en estilo de vida, mientras que la otra abordará el mundo del polo profesional.



Desde su separación de la monarquía británica en 2020, y su posterior residencia en California, la pareja ha estado activamente involucrada en la producción de contenido para Netflix. Firmaron un acuerdo con el gigante del streaming y desde entonces han lanzado varios proyectos, incluyendo Harry & Meghan (2022), Live to Lead (2022) y Heart of Invictus (2023).



Su primer proyecto, Harry & Meghan, es una serie documental de seis episodios que generó mucha atención en diciembre de 2022. Sin embargo, los próximos proyectos de la alianza parecen ser menos controvertidos.



El primero, supervisado por Meghan, "celebrará los placeres de la cocina y la jardinería", anticipó Archewell Productions en un comunicado. La segunda serie "brindará a los espectadores un acceso sin precedentes al mundo del polo profesional", añadió.



Ambos proyectos se encuentran en las primeras etapas de producción, y sus nombres y fechas de estreno se anunciarán "en los próximos meses", según informó Archewell Productions.

¿Por qué Harry y Megan se alejaron de la familia real?

Desde que se distanciaron de sus deberes reales, el duque y la duquesa de Sussex han salido de la nómina de la realeza y han tenido que buscar sus propias fuentes de ingresos. Actualmente, están distanciados de la familia real, tras haber ventilado repetidamente que Meghan, quien es mestiza, fue maltratada durante su tiempo dentro de la realeza.



Harry viajó al Reino Unido para la coronación de su padre, el rey Carlos III, y cuando al monarca le diagnosticaron cáncer. Según informes de prensa, no ha hablado con su hermano William en meses. Asimismo, tras conocer el diagnóstico de cáncer de Kate, esposa de William, Harry y Meghan expresaron sus deseos de "salud y pronta recuperación para Kate y su familia".



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis