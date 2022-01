Said Palao representará al Perú en el Campeonato Panamericano de Judo | Fuente: Instagram / Said Palao

Said Palao se encuentra de vacaciones, pero no descansa. Aprovechando sus vacaciones del programa “Estos es guerra”, ha viajado a Estados Unidos con su pareja Alejandra Baigorria. Pero no todo es diversión, él se viene preparando en la academia del equipo oficial de dicho país en judo, para participar en el Campeonato Panamericano de dicha disciplina, donde representará al Perú.

Algo que muy pocos saben es que Said Palao es un deportista de alto nivel, como ya lo demostró en diciembre del año pasado, al ganar la medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Judo. Sin embargo, él tiene bastante claro que si quiere darnos una alegría internacional, debe mejorar sus habilidades.

Said ha asegurado que se esforzará al máximo para obtener la medalla. "Esta competición demanda mucho esfuerzo; así que estoy dando todo de mí, porque quiero que el Perú tenga la medalla en judo", enfatizó.

Mentalizado para triunfar

Said Palao forma parte del seleccionado nacional de judo, arte marcial a la que volvió tras nueve años, como él mismo lo explica: "Es una gran satisfacción poder representar al Perú en judo. Volver a este deporte después de nueve años y ahora tener el reto de ser seleccionado es una bendición. Ya estoy entrenando muy fuerte para poder dar lo mejor de mí en este campeonato".

Said ya había mencionado en otras oportunidades que él no solo trabaja en "Esto es guerra", sino que también es un deportista calificado y un profesional: “Yo he estudiado ingeniería industrial, tengo una carrera y soy deportista de alto rendimiento. Debe quedar en claro que fuera de la hora y media del programa, donde todos nos ven, los chicos trabajan, tienen sus negocios, emprenden y estudian. Cada persona es un mundo distinto y, lamentablemente, se juzga por una hora y media que nos ven en pantalla”.

NUESTROS PODCASTS

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós