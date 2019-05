Gustavo Bueno sobre Susana Villarán: "Fue por convicción, lo volvería a hacer" | Fuente: Instagram

El actor de cine y televisión Gustavo Bueno, quien participó en la compaña por el 'No a la revocatoria' de la exalcaldesa Susana Villarán, confesó sentirse apenado y reiteró que se debe afrontar las acciones que se deciden.

"Es bastante frustrante, una sensación de pena por lo que ha sucedido. Creo que cada uno de nosotros, artistas e intelectuales, hicimos esto con total convicción y lo volvería a hacer", contó en conversación con RPP Noticias.

Bueno resaltó que el grupo de artistas e intelectuales que participó en apoyo al 'No a la revocatoria' trabajó por convicción al programa que se presentaba.

"Sabíamos que teníamos a una alcaldesa, una persona con pensamientos progresistas, con un programa interesante para la ciudad desde todo punto de vista: social, urbanístico. El programa era importante, era un programa que nos satisfacía, así que la apoyamos en su campaña para la alcaldía participando en uno o dos eventos de campaña. Pero, inmediatamente después ya se crea esa corriente revocatoria con personas que a mí me parecían impasables, inadmisibles.Ya por convicción había que defender el programa y eso es lo que hicimos. Esa es nuestra vinculación respecto a la campaña por el no", contó.

Diversos artistas locales participaron en la campaña por el 'No a la revocatoria'. | Fuente: Difusión

Gustavo Bueno contó también que Anel Townsend, vocera de esta campaña, fue quien lo contactó. "Me convocó Anel. La única vez que participé en un evento y que me pagaron fue por la conmemoración de los 10 años del informe de la Comisión de la Verdad. Yo lo hubiese hecho gratis, pero me dijeron que el protocolo dice que hay que pagarse por una participación", dijo.

"Alguien que explicó muy bien el asunto. Dijo: alguien puede ser decente y no se beneficia en nada, problablemente no descubran que ella ha metido un sol en su bolsillo y además tiene ciertos ejemplos de vida que la respaldan. Eso es decencia, pero hay una palabra que tiene que ver acá: honestidad. La honestidad y la decencia no tienen que significar necesariamente lo mismo", contó.