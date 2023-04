Valeria es presentada como nueva conductora del magazine de América TV. | Fuente: Amértica TV /GV Producciones

América Hoy presentó a Valeria Piazza como la nueva conductora del programa en reemplazo de Brunella Horna, quien se alejó de forma indefinida debido a problemas de salud. Ethel Pozo y Janet Barboza fueron las encargadas de presentar a la ex Miss Perú, quien hizo su ingreso por una alfombra roja.

En sus primeras declaraciones, la modelo dijo que recibió la aprobación de la esposa de Richard Acuña para ocupar su lugar; aunque precisó que su permanencia será temporal, por lo que el término "serrucho" no va con ella.

"De verdad que todo fue tan rápido, no me lo esperaba. Lo bueno es que ya hablé con Brunella y está súper contenta, somos amigas; sé que ella está viéndonos, le mando un beso muy grande", señaló a las cámaras.

"Estoy apoyando a Brunella mientras no está, voy a estar un tiempo con ustedes... nada de serrucho, somos amigas, he venido aquí para divertirnos", aclaró Piazza.

Brunella feliz por el ingreso de Valeria Piazza a 'América Hoy'

Por otro lado, Brunella Horna le dedicó un mensaje por su incorporación al programa, pero también le aconsejó cuidarse de las bromas y comentarios de sus compañeros de conducción.

"Vale, que felicidad que estés en América Hoy, cuando me enteré, salté de felicidad, estoy segura de que lo harás súper bien porque te llevas bien con los chicos. Eres una trome, confió en ti y estás con el mejor equipo. Te doy un consejito, que te cuides de las bromas con Edson y Janet, no te piques. Bienvenida a América Hoy, me encanta que estés ahí", comentó.



¿Por qué Bunella Horna se alejó de 'América Hoy'?

La conductora Brunella Horna anunció el pasado 17 de abril que se alejará de forma indefinida de la conducción de América Hoy. ¿El motivo? Cuidar de su salud, sostuvo en comunicación con sus compañeros, luego de indicar que está con descanso médico.

Durante su descargo, la esposa de Richard Acuña dijo que a raíz de las complicaciones en su salud ha regresado a su natal Chiclayo para pasar sus días con su familia y luego volverá a Lima por sus respectivos "chequeos médicos". "Todo mi entorno sabe el proceso que estoy llevando", manifestó quien inició en la televisión peruana como concursante de realities juveniles.

"No voy a cometer un error más, no voy a ser rebelde de salir y no hacer caso al médico. Desde ese asunto del lunes, no me he movido. Solo ayer he viajado a Chiclayo con todos los cuidados, con la supervisión de mi médico y ahora estoy en mi casa, donde crecí", comentó Brunella Horna.

Sobre una posible fecha de retorno a América Hoy, Horna apuntó que no podría fijarla, pues todo depende del doctor. "Hasta que el médico no me diga que pueda hacer mi vida cotidiana, no puedo regresar a trabajar (...) No les puedo decir en qué fecha puedo regresar", señaló.

