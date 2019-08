Mario Hart sobre Nicola Porcella: "No puedo hacer que la gente no me ponga en el mismo saco por alguna estupidez que hizo alguno" | Fuente: Composición

Mario Hart es uno de los pocos exchicos reality que ha logrado hacer de un nombre conocido en el automovilismo y la música. En "Al diván con Mónica", programa de radio Capital conducido por Mónica Cabrejos, Mario Hart no dudó en hablar sobre la polémica que envuelve a los 'chicos reality' y se refirió al caso de Nicola Porcella.

"Hay cosas que no puedo controlar: yo no puedo hacer que la gente no me ponga en el mismo saco por alguna estupidez que hizo alguno. Entonces, todos pueden tener un comportamiento ejemplar, estar portándose bien y de repente uno hace una estupidez y todos nuevamente caemos en el mismo saco de 'los calabacitas', de 'los agresivos'", respondió.

"No depende de uno mismo el estereotipo que se genere de él sino de lo que en conjunto se haga. Es muy difícil tener controlados a 20 chicos jóvenes, simpáticos, ganando dinero, expuestos a millones de cosas porque en algún momento uno va a caer. Hoy en día, todo está muy expuesto a través de las redes sociales y es muy difícil", contó.

El piloto presenta "Sola", su nuevo tema, y reflexiona el camino difícil que le tocó cuando apostó por la música por sobre el trabajo en realities.

"Cuando yo quería hacer algo diferente, como en el automovilismo, me decían que volviera cuando saliese de los reality. Igual para diferentes cosas. La sociedad ha estereotipado a 'los chicos reality' a hacer eso y nada más que eso. A mí me preocupaba llegar a los 30 y algo y que se termine los realities y no llegar a hacer nada más. Así que arriesgué", mencionó.



Mario Hart sobre Nicola Porcella: "No puedo hacer que la gente no me ponga en el mismo saco por alguna estupidez que hizo alguno" | Fuente: Difusión

KORINA RIVADENEIRA

Durante su participación en "Reinas del show", Korina Rivadeneira se refirió a su relación con Mario Hart. Aunque llevan dos años casados, la venezolana siente que aún se están conociendo y que ha iniciado un nuevo momento para ella, ya pasadas sus inseguridades ante el temor de ser deportada.



"Siento que hay cosas que Mario no conoce de mí porque nos conocimos en un momento duro y difícil, en donde todas las cosas que me pasaron me apagaron. Me volví muy insegura con todo lo que pasó, sentí miedos. Estoy comenzando a despertar, él ahora está viendo lo perseverante que soy en alcanzar mis sueños", comentó.