Susan Ochoa regresa a los realities como jurado | Fuente: Google

Susan Ochoa confirmó a RPP Noticias que regresa a la televisión y a los programas realities como jurado de "Tu voz sí paga", un segmento del nuevo formato de fin de semana conducido por Christian Dominguez y que tendrá a Sergio 'Checho' Ibarra, Janet Barboza, Fresialinda y el exchico reality Diego Chávarri como sus integrantes.

"Sí voy a estar en el segmento como jurado", dijo ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar, quien llegará a la pantalla chica con "¡Se pone bueno!", programa que competirá con "El reventonazo de la Chola".

La salida de Susan Ochoa del programa de concursos de Gisela Valcárcel, “El artista del año” fue todo menos tranquila. La cantante mantuvo un duro intercambio de palabras con la popular “señito”, y reveló luego haberse sentido humillada.

Tras su estrepitosa salida del programa, el show continuó y fue Sandra Muentequien obtuvo la copa en la gran final del programa, dejando atrás a concursantes como Natalia Salas y Stephanie Valenzuela, quienes fueron favoritas a lo largo de toda la temporada.

ABRUPTA SALIDA

Hace unas semanas sorprendió al retirarse del programa “El artista del año”donde se perfilaba como una de las favoritas para llevarse el concurso de canto y baile, debido a que acusó a Gisela Valcárcel de humillarla en público.

"Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio", dijo la cantante en un video que publicó en Facebook.

Finalmente, señaló que todo lo que consiguió en la música fue con mucho “sacrificio, lágrimas y dolor”.

"Las gaviotas no las gané por un escándalo. Las gané gracias a sacrificio, lágrimas y dolor. Para mí tienen un gran valor. Esas gaviotas tienen el nombre del Perú", concluyó.