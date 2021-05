"Yo Soy": Katia Palma tuvo un cruce de palabras con el padre de la imitadora de Lucero. | Fuente: Composición

Mauri Stern y Michelle Soifer no son los únicos que tienen tensos momentos en “Yo soy: nueva generación”. Esta vez, los protagonistas de un cruce de palabras fueron Katia Palma y el padre de la imitadora de Lucero.

Después de que el jurado comentara la participación de la niña, el señor no estuvo de acuerdo con ello y mostró su disconformidad. “Katia, con el debido respeto que te mereces, te invito a que escuches bien las pistas y puedas determinar el color de voz, ahí te vas a dar cuenta quién tiene más parecido el registro”, dijo en alusión a su hija y a ‘Manuel Donayre’ con quien compitió la niña.

Ante este comentario, Katia Palma no se quedó callada y decidió contestarle al papá de ‘Lucero’. En su devolución se pudo notar cierto enojo, ya que ningún familiar se expresó de esa manera.

“A mí no me vas a venir a decir eso, yo vengo escuchado a Lucero años de años de mi vida. Yo no critico para nada, tu hija canta muy bien, pero aquí lo que estamos buscando es la imitación, porque así es ‘Yo soy’”, dijo el jurado.

“Si tú pones a tu hija en ‘La Voz’, seguro gana, pero lamentablemente no es así aquí”, concluyó Katia Palma. Para calmar los ánimos, Karen Schwarz pasó a votación para saber qué niño seguía en competencia y todos los votos se lo llevó el imitador de ‘Manuel Donayre’.

Discusión entre Katia Palma y Michelle Soifer

Katia Palma y Michelle Soifer no lograron ponerse de acuerdo en la pasada emisión de “Yo soy: Nueva generación” del 21 de mayo. Tras ver la presentación de la joven imitadora de Christina Aguilera, las integrantes del jurado tuvieron opiniones completamente opuestas sobre lo que se observó en el escenario.

Desde el ingreso de la ex chica reality y Rafael Cardozo, quien también fue antes rostro de “Esto es guerra”, el jurado ha atravesado algunos momentos de tensión en el regreso del formato para niños en el programa de canto e imitación. ¿La razón? Pues la exigencia con los participantes provoca una serie de debates.

“Yo me sentí en un concierto de Christina Aguilera, yo me sentía aquí en primera fila. Me transmitiste, me dejaste con la boca abierta”, comentó Michelle Soifer, a lo que recibió una respuesta inmediata de Katia Palma: “No coincido con Michelle, porque esta canción es súper profunda. No me trasmitió nada”.

