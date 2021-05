Mauri Stern tiene tensa discusión con Michelle Soifer: "No busques pelea donde no hay, 'Yo Soy' no es un reality". | Fuente: Composición

Mauri Stern y Michelle Soifer tuvieron otro tenso momento en “Yo Soy: nueva generación”. Luego de que los imitadores de ‘Pedrito’ y ‘Jeanette’ se enfrentaran musicalmente, el jurado tuvo que escoger entre uno de los dos.

Sin embargo, fue la intérprete de “Nena” quien debía tomar la palabra, pero antes de que diera su veredicto, decidió dedicarle unas palabras al exintegrante de Magneto: “Dicen mi nombre y el señor ya quiere hablar”, comentó.

A lo que Mauri Stern respondió: “Vamos a explicarle poco a poco la esencia de ‘Yo Soy’. No te desenfoques de los niños”. Asimismo, le pidió que no discutan por algo que no vale la pena: “Cuidemos el legado del programa”.

Siguiendo con el enfrentamiento, el artista mexicano reveló que no le gusta las confrontaciones y agregó que Michelle Soifer solo busca pelea: “Tienes esa cosa de buscar pelea donde no hay, ‘Yo Soy’ no es un reality”.

Tras este comentario, la cantante peruana defendió el programa al que pertenecía y aseguró estar orgullosa de haber sido una ‘chica reality’: “No tienes por qué desmerecer la trayectoria ni trabajo de nadie. Yo orgullosamente vengo de un reality donde participé 10 años”, concluyó.

Una nueva versión de "Yo Soy: Kids"

Luego del éxito que fue “Yo Soy Kids”, el lunes 17 de mayo, a las 8:30 p.m., regresaron los pequeños imitadores más destacados en “Yo Soy: Nueva generación” para seguir demostrando que la calidad se mantiene.

Así, la gran final de la temporada 30 de "Yo Soy", que fue el último viernes, le dará entrada a la nueva generación de imitadores que regresan al escenario para enfrentarse en grandes batallas. Christina Aguilera, Mon Laferte, Pedrito Fernández y Luis Miguel son algunos de los participantes que vuelven por la revancha.

Entre los concursantes, destacan Ángelo Villanueba, imitador de Pedrito Fernández, que con solo 9 años viene abriéndose camino para cumplir su sueño de ser un cantante profesional. Y también Nadja Quintanilla, quien a sus 14 años brilla en el escenario al interpretar a Christina Aguilera.

Estos y muchos más jóvenes talentos serán parte de la nueva generación de imitadores de "Yo Soy".

