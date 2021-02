Katia Palma descarta la posibilidad de ser madre: "Ya tengo 40, es una decisión definitiva". | Fuente: Instagram

A sus 40 años y con una larga carrera artística, Katia Palma supo cómo consolidarse en la televisión. Ahora como jurado de “Yo Soy”, la actriz ha pensado en su futuro y reflexionó sobre la posibilidad de convertirse en madre.

Si bien pensó en algún momento tener un hijo, aseguró que actualmente “le encanta” su vida como está. ¿Por qué? “Disfruto irme de viaje, dormir hasta tarde y con un niño, todo eso ya es imposible”, comentó.

A pesar de haber compartido la felicidad de sus amistades -como Karen Schwarz- que trajeron un niño al mundo, no está convencida de tener sus propios bebés: “No sé si quiero parir, debe ser una experiencia hermosa, no hablo de lo que no sé”, aseguró al diario Trome.

“Ya tengo 40, es una decisión definitiva”, agregó. Sin embargo, la maternidad sigue cruzando por su mente cuando le preguntan “¿Quién te cuidará en tu vejez?”, a lo que Katia Palma vuelve a replantearse la idea de ser madre:

“Lo pienso y te digo que es un ‘rollo’ llegar a la vejez sola y me vuelvo a cuestionar”, sostuvo. No es la primera vez que la actriz cómica habla sobre la maternidad ya que es anteriores ocasiones, aseguró disfrutar su vida así como está y no le da importancia a la presión de las personas que le critican por no tener un bebé a su edad.

REINVENTARSE EN PANDEMIA

Al igual que sus otros compañeros, Katia Palma ha debido reinventarse en medio de la pandemia. Para ello, se sumó al teatro virtual. Ella llevó su unipersonal “Los rollos de Katia” -con el que en el pasado recorrió diversas ciudades del país- al mundo digital.

Asimismo, se unió una vez más con Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola para presentar el show de “Las Banda-las” con todo su humor y música.

