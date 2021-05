Mauri Stern lima asperezas con Michelle Soifer en "Yo Soy": "Tengo percepción artística". | Fuente: Composición

Tras haber protagonizado un par de discusiones en “Yo Soy: nueva generación”, Mauri Stern reveló que limó asperezas con Michelle Soifer y fue el artista mexicano quien se encargó de poner las cartas sobre la mesa para aclarar la situación.

“Sabes una cosa, y lo hablamos antes del show. Ella y yo, que hemos hecho las paces, no quiere decir que no vamos a seguir en acuerdos y desacuerdos artísticos para ayudar a los chicos”, dijo el exintegrante de Magneto para el programa.

Asimismo, Rafael Cardozo agregó que Mauri Stern siempre opina distinto que Michelle Soifer: “Ojo, no es a propósito. No se vayan a confundir, no hagamos otra vez drama. Simplemente es percepción artística, no hay más”, concluyó para seguir con “Yo Soy”.

"'Yo Soy' no es un reality"

Luego de que los imitadores de ‘Pedrito’ y ‘Jeanette’ se enfrentaran musicalmente en “Yo Soy: nueva generación”, Mauri Stern y Michelle Soifer tuvieron otro tenso momento.

Sin embargo, fue la intérprete de “Nena” quien debía tomar la palabra, pero antes de que diera su veredicto, decidió dedicarle unas palabras al exintegrante de Magneto: “Dicen mi nombre y el señor ya quiere hablar”, comentó.PUBLICIDAD

A lo que Mauri Stern respondió: “Vamos a explicarle poco a poco la esencia de ‘Yo Soy’. No te desenfoques de los niños”. Asimismo, le pidió que no discutan por algo que no vale la pena: “Cuidemos el legado del programa”.

Siguiendo con el enfrentamiento, el artista mexicano reveló que no le gusta las confrontaciones y agregó que Michelle Soifer solo busca pelea: “Tienes esa cosa de buscar pelea donde no hay, ‘Yo Soy’ no es un reality”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.