Mauri Stern y Jorge Henderson forman parte del jurado de "Yo Soy: Grandes Batallas Internacional". | Fuente: Composición (Instagram)

Una nueva edición de "Yo Soy: Grandes Batallas Internacional" sacó chispas entre los miembros del jurado. El sábado 25 de diciembre, el productor Mauri Stern y el periodista Jorge Henderson tuvieron un duro intercambio al evaluar la performance de dos participantes.

El momento tenso se produjo luego de que Carlos Burga, imitador de José José, se enfrentara sobre el escenario a quien se pone en la piel de Nino Bravo. Un duelo que le hizo a recordar Henderson la calidad de los artistas originales y el homenaje que significan las imitaciones.

Pero ante estas palabras, Mauri Stern señaló: "Lo que pasa es que las anécdotas están buenas, pero llega un momento sobre qué le puede servir al concursante para ser mejor". La respuesta no fue del agrado de su colega, quien no demoró en responder:

"A mí me importan tres pepinos lo que el señor pueda decir, yo lo único que puedo decir es que yo adoré, adoro y adoraré a José José. Me importa tres pepinos lo demás... Que si ayudo o no ayudo, simplemente estoy diciendo que me parece un gran homenaje lo que está haciendo el señor Carlos Burga".

La réplica de Stern a Jorge Henderson fue inmediata: "Pero no le ayudaste en nada, no es que te vaga, a mí me vale tres pepinos también, no ayudas a los concursantes. A él le importa un pepino, a mí no".

Tras este incidente, ambos miembros del jurado continuaron intercambiando momentos tensos. Hecho sobre el cual Mauri Stern manifestó que conversaría con Jorge Henderson al término del programa.

Mauri Stern y su estilo en "Yo Soy"

En una pasada conversación con RPP Noticias, cuando Mauri Stern entró a la televisión peruana como el jurado de "Yo Soy: Grandes Batallas" que lanzaba duras críticas contra los imitadores, se le preguntó por su estilo mordaz y respondió:

"Es parte de mi esencia como he crecido en la industria de la música: atrás con Magneto, después como manager y luego como productor ejecutivo y artístico en proyectos de Franco de Vita, Alejandra Guzmán, Ha*Ash o Ednita Nazario…".

Asimismo, Mauri Stern afirmó que el público del programa "agradece el ser directo". "Porque la gente se ha vuelto así. La gente se ha vuelto cada vez más experta en lo que le gusta o no, y eso se agradece", manifestó el pasado mes de enero.

Al responder sobre su labor como jurado, el exMagneto dijo: "Me trajeron a las “grandes batallas”. Si me traen a audiciones o a un proceso distinto, será tal vez otra cosa, igual con exigencia y los ayudaré de una manera distinta. Pero para mí, en grandes batallas, hay consagrados y excelencia, y ayudar a alguien de medio para abajo, no. Ayudamos de medio para arriba".

Actualmente, Mauri Stern comparte la mesa del jurado de "Yo Soy: Grandes Batallas Internacional" con Janick Maceta, Jorge Henderson y Katia Palma.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home

Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).