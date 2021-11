En "Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales", Mauri Stern forma parte del jurado junto con Jorge Henderson, Katia Palma y Janick Maceta. | Fuente: Difusión

El productor Mauri Stern, que formó parte del grupo Magneto, volvió como jurado a una nueva edición de "Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales". Y en la segunda emisión del programa, sus comentarios afilados contra los imitadores no se hicieron esperar.

Esta vez, el músico mexicano enfiló sus críticas a Jesús Alejandro, imitador del salsero Tito Nieves, quien debió enfrentarse a duelo con Princesita Mily e interpretó "Señora Ley". Tras su presentación, recibió las impresiones del exMagneto.

"Yo viví a Mily en su temporada y la vi ganar, ayer no la vi a la ganadora que yo vi en tu temporada, pero de todas maneras algo pasa... no lo sé, no me encanta, pero a veces se tiene suerte, porque te toca un contrincante tan malo, la verdad, Jesús, te lo digo con mucho: No tienes al personaje", dijo

Luego, Mauri Stern añadió: "Jesús, te lo manifiesto con mucho cariño, cantas bien. No tienes el personaje. Yo lo abandonaría. Me dedicaría más a entrar a concursos de canto normal como lo has hecho. Pero como lo has hecho no está, no la siento y no creo que lo vas a lograr nunca".

"Fue realmente flojo, no está el color. No está la personalidad. Te estoy ayudando, abandónalo", subrayó.

Janick Maceta le responde a Mauri Stern

En medio de los duros comentarios que Mauri Stern le daba al imitador de Tito Nieves, la exreina de belleza Janick Maceta, quien también conforma el jurado de "Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales", decidió intervenir.

"Ha sido un poco duro. Esa no es la forma de decirlo", sostuvo la también ingeniera de sonido, que comparte mesa con Katia Palma y el periodista Jorge Henderson. Pero Stern repuso: "Es exactamente la forma como la necesitan para hacerse más fuerte".

Seguidamente, Janick Maceta ofreció su opinión sobre la interpretación del imitador. "Yo siento que las cuerdas de tu voz están un poco cansadas. No sé si has tenido el calentamiento necesario. Concuerdo con ellos, no escuché a Tito Nieves. Si yo fuera tú, cuidaría más la voz, eres un buen cantante, pero no eres el personaje", manifestó.

Como se recuerda, "Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales" empezó el pasado jueves 18 de noviembre con un formato en el que participantes del extranjero se enfrentan a talentos nacionales.

