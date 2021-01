La artista chilena reconoció el trabajo de su imitadora en "Yo Soy". | Fuente: Instagram

Mon Laferte está encantada con su imitadora en “Yo Soy”. A través de las redes sociales, la ganadora del Grammy Latino destacó la participación de Oriana Montero en el programa de competencia. En una transmisión en vivo desde Instagram, se declaró una fanática de la peruana.

En un video en directo de la artista chilena, uno de sus seguidores le consultó si había visto a su imitadora en “Yo Soy”. “¿Si vi a mi imitadora de ‘Yo Soy’? La amo, la amo con todo mi corazón”, expresó la intérprete de “Amárrame” muy emocionada por tener una versión peruana para la televisión.

“¡Me encanta! La encuentro tan talentosa y me encanta porque hay partes en las que yo sé que cuesta más cantar, que son con más dificultad, y ella lo hace increíble, siento que le sale mejor que a mí”, agregó Mon Laferte tras haber visto algunas de las presentaciones de Oriana Montero en el programa.

En ese sentido, la Mon Laferte de “Yo Soy” escribió unas palabras como respuesta a los halagos: “Eres tan hermosa, tan humilde, por esto es que te amo. Gracias por valorar este tributo a tu música, solo esto me basta para seguir adelante, tu apoyo lo es todo para mí. Mon Laferte, te amo”.

MAURI STERN EN “YO SOY”

Mauri Stern, el exintegrante de Magneto, es el próximo de los invitados para el podcast de Ricardo Morán y su hermana Mariana, "Moranmente incorrectos". El nuevo jale de “Yo Soy” conversará de todo, ya que ha generado bastantes comentarios por su forma de juzgar en el programa.



En el vudeo que publicó, se le escucha decir a Ricardo Morán: “Has osado ocupar mi silla”, a lo que Stern respondió: Yo no vengo a suplirte a ti, jamás”. Sin embargo, fiel a su estilo, no dudó en añadir lo siguiente: “¿Suplirte a ti? No... a ser mejor que tú”.

