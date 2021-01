Ricardo Morán revela que aún no ha encontrado el amor. | Fuente: Instagram

Disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos, Ricardo Morán aprovechó para conversar con sus seguidores a través de redes sociales donde comentó sobre su etapa como padre, proyectos a futuro y su vida amorosa.

El productor de “Yo Soy” reveló que hasta el momento no ha encontrado el amor verdadero y, aunque aclaró que no lo está buscando, dejó en claro que no está interesado en alguien:

“He estado muy ocupado con mis hijos y cuando he encontrado algún chico interesante, que he dicho: ‘este chico me gusta, me parece interesante’. Ellos no han estado interesados en tener nada serio”, comentó.

Por otro lado, Ricardo Morán dijo que está pasando por una edad madura y “ya no sufre tanto por amor” porque lo más importante son Catalina y Emiliano, sus mellizos.

“Feliz mente ya a mi edad, tengo 46 años, pronto voy a cumplir 50 años, ya no sufro tanto por amor. A veces me obsesiono con algo o alguien y me ilusiono, pero si no es, me dura poco”, señaló.

SU HOMOSEXUALIDAD

Debido a que Morán confesó abiertamente su orientación sexual, confesó que felizmente no ha recibido ninguna experiencia dura por ser homosexual:

“Reconocer que a pesar de que soy homosexual, no he sufrido las discriminaciones violentas y agresivas que reciben otras personas, sobre todo en contextos socialmente más deprimidos”, dijo.

"Soy peruano, y homosexual desde el día en que nací, hecho así por la naturaleza. Nada ni nadie me "volvió" homosexual", escribió el destacado productor en sus redes sociales. “Yo peleo por el matrimonio igualitario y la ‪#‎unioncivilya es el primer paso en ese camino”, sostuvo.