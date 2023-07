'Ahsoka': nuevo tráiler por fin da un vistazo completo al Gran Almirante Thrawn en la nueva serie de Disney+

Disney compartió un nuevo tráiler de Ahsoka, la próxima serie del universo de Star Wars, protagonizada por la actriz Rosario Dawson. Ambientada luego de la caída del Imperio, el avance se centra en la misión que la llevará a reencontrarse con la guerrera mandaloriana Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), de quien se separó en la serie animada Star Wars Rebels.

Ambas irán a la caza del malvado Gran Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen), quien llegará a conocer a Anakin Skywalker y se aliarán para derrotar a enemigos comunes. Además de pelear contra los remanentes del Imperio, Ahsoka y Sabine tendrán la esperanza de localizar a Ezra Bridger, el joven jedi que desapareció con Thrawn hace muchos años.

Precisamente, una de las escenas más impactantes de este tráiler es la primera aparición del actor Lars Mikkelsen como el gran almirante Thrawn, también una pieza clave de Rebels. Sin embargo, los fans de la franquicia aún aguardan la aparición de Hayden Christensen como Darth Vader.

Ahsoka hizo su aparición en producciones anteriores como Clone Wars y Star Wars Rebels; saltó de la animación para aparecer por primera vez en live-action con The Mandalorian y El libro de Boba Fett. Asimismo, tuvo episodios en Tales of the Jedi. Esto hace que los fans se den una idea de lo que se viene en esta nueva serie.

¿Cuándo se estrena Ashoka?

Ashoka también tiene en su reparto a Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant y Eman Esfandi. Los episodios están dirigidos por Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel y Rick Famuyiwa.

Dave Filoni es el jefe de redacción y productor ejecutivo junto con Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson y Carrie Beck. Karen Gilchrist es la coproductora ejecutiva.

La serie se estrenará el próximo 23 de agosto a través de la plataforma Disney+.