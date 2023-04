Al Pacino saltó a la fama luego de protagonizar las dos primeras entregas de 'El Padrino'. | Fuente: AFP / Lucasfilm

Al Pacino reveló que fue considerado para el papel de Han Solo en la película Star Wars: Una Nueva Esperanza, de 1977. En una entrevista con Variety, el actor dijo no estaba seguro de que el papel fuera adecuado para él y prefirió enfocarse en otros proyectos en ese momento.

Como se sabe, el personaje finalmente fue interpretado por Harrison Ford, quien se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos de la franquicia.

"Bueno, rechacé Star Wars", dijo Al Pacino, que entonces ganó fama luego de haber interpretado a Michael Corleone en las dos primeras entregas de El Padrino.

"Cuando me pasaron el guión, en 1977, yo era el chico mimado (de Hollywood). Ya sabes lo que pasa cuando te haces famoso: 'Dáselo a Al'. Me hubieran propuesto interpretar hasta a la reina Isabel", comentó.

"Le di una carrera a Harrison Ford"

Si no fuera por su negativa, asegura Pacino, era poco probable que la carrera de Harrison Ford llegue a lo más alto del panorama cinematográfico; pues esto le valió nuevas ofertas mucho más rentables como en Indiana Jones o Blade Runner.

"Me dieron un guion llamado Star Wars... Me ofrecieron mucho dinero. Lo leí, pero no lo entendí... así que dije que no podía hacerlo. Le di una carrera a Harrison Ford", aseguró el actor.



Al Pacino dijo que necesitó terapia durante 25 años a raíz de la fama por El Padrino

Un joven Al Pacino encarnó en 1972 a Michael Corleone, el protagonista de El Padrino y de las dos continuaciones de la mítica trilogía de Francis Ford Coppola. Un papel por el que aún sigue siendo recordado; pero que, a pesar de las alegrías que reportó al actor, también le dio una fama con la que no supo lidiar. "Fui a terapia cinco veces a la semana durante 25 años", confesó.

Así lo explicó el intérprete en un podcast de Hollywood Reporter, en el que señaló que la fama fue algo con lo que tuvo que aprender a manejar: "Es algo grande a lo que acostumbrarse. Recuerdo cuando Lee Strasberg me decía: 'cariño, simplemente tienes que ajustarte'. Y lo haces así, pero no es tan simple", recalcó, a sus 79 años, uno de los rostros de The Irishman.

"Sufrí bastante en aquella época, y fui a terapia cinco días a la semana durante 25 años", recordó Al Pacino a propósito del éxito de la trilogía de El Padrino, cuyas dos primeras partes se estrenaron en 1972 y 1974. En la década del 70', el intérprete también recibió gran atención gracias a sus participaciones en Serpico y Tarde de Perros.

Aunque en esos años, gracias a su trabajo, consiguió cuatro nominaciones al Oscar, tres al BAFTA (de los que ganó uno) y cinco a los Globos de Oro (ganó uno); en los siguientes años decidió tomarse su trabajo con más calma.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!