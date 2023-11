Alejandro Nones: "El Perú es cuna de grandes historias de la televisión y de escritores maravillosos"

Alejandro Nones, reconocido por sus roles en Teresa y ¿Quién mató a Sara?, presenta su nuevo proyecto para streaming, Pacto de sangre. En entrevista con Encendidos de RPP, el actor elogió la riqueza de las historias que se han producido en el Perú y expresó su interés en participar en proyectos locales.

“Perú es cuna de grandes historias y de momentos muy importantes de la historia de la televisión latinoamericana. Sin duda, hay escritores maravillosos, aquí se han desarrollado historias muy potentes que se han replicado después en el mundo entero”, comentó. Además, compartió su entusiasmo por la idea de participar en producciones peruanas, ya que le apasiona "la posibilidad de narrar historias en entornos únicos y diversos".

Nones, quien hizo su debut actoral en 2007 con Lola, érase una vez, alcanzó el éxito en 2010 con su participación en Teresa. No obstante, fue con la serie de Netflix, ¿Quién mató a Sara?, que experimentó un impacto internacional sin precedentes, llegando a ser clasificada como número 1 en audiencia. "Ese proyecto me abrió las puertas y me dio la posibilidad de internacionalizar mi carrera", recordó.

El actor venezolano, actualmente presentando Pacto de sangre por ViX, señaló que el streaming le ha permitido llegar a audiencias globales, rompiendo las barreras del idioma porque son "productos que ya dejan de ser locales para ser del mundo". Además, destacó que estas producciones, a diferencia de las telenovelas, son más dinámicas.

Pacto de sangre

La trama nos sumerge en la vida de cuatro amigos inseparables. Cuando uno de ellos decide contraer matrimonio, le organizan una despedida de soltero que toma un giro trágico al verse involucrados en la muerte de una bailarina. Este suceso altera drásticamente sus vidas, llevándolos a forjar un pacto para seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. “Es una historia muy fuerte que aborda las desapariciones y feminicidios que están a la orden del día, lamentablemente”, reflexiona.

Nones describe este proyecto como el sueño anhelado por cualquier actor. En esta producción, comparte escenario con destacados colegas como Bárbara de Regil (Rosario Tijeras) y Marco de la O (El Chapo). “Es uno de los proyectos más importantes de mi carrera. Es como el proyecto que uno tiene tanto tiempo esperando”.

En cuanto a sus próximos trabajos, Nones compartió que acaba de concluir la filmación de la película Astronauta en España, del director David Matamoros y junto al actor Raúl Tejón, con estreno programado para el primer trimestre de 2024. También anticipó el lanzamiento de Colao en la República Dominicana a finales de noviembre.