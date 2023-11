Louis Hofmann destaca su personaje en serie de Netflix ‘La luz que no puedes ver’: "Me sentí atraído"

'All the light we cannot see' o ‘La luz que no puedes ver’ es una miniserie de drama bélico protagonizada por Louis Hofmann (Werner Pfennig) y Aria Mia Loberti (Marie-Laure LeBlanc) que se estrenó en Netflix el último 2 de noviembre y que relata la historia de una adolescente ciega llamada Marie y un soldado alemán Werner, cuyos caminos se cruzan en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

La miniserie, que cuenta con cuatro capítulos, está basada en la novela homónima del ganador del Premio Pulitzer (2015), Anthony Doerr. Ahora, el director Shawn Levy busca adaptar esta historia al streaming contando “el extraordinario poder que tiene la conexión humana, un faro de luz que nos puede guiar incluso durante los momentos más oscuros de la vida”.

Louis Hofmann, actor alemán de 26 años reconocido por la serie ‘Dark’, habló de su papel como Werner Pfennig, un brillante adolescente reclutado por el régimen de Hitler para rastrear transmisiones ilegales, pero que comparte una conexión secreta con Marie, así como su fe en la humanidad y la esperanza.

“’La luz que no puedes ver’ trata sobre la bondad, la esperanza y la inocencia: cosas que no puedes ver, pero que puedes transmitir a otra persona. También me sentí atraído por una historia que habla sobre la bondad de la gente, pero una de las razones por las que tenía tantas ganas de hacer este proyecto fue el argumento de mi personaje”, declaró a Netflix.

Aria Mia Loberti en su papel de Marie-Laure LeBlanc en la miniserie ‘La luz que no puedes ver’. | Fuente: Netflix

En efecto, para el actor, Werner refleja a un joven “muy sensible, pero también muy lastimado” en la miniserie que ya cuenta con elogios de medios internacionales.

“Werner es un genio con las radios, pero esto se convierte en una carga cuando los nazis se aprovechan de sus habilidades; entonces sufre bajo el régimen. Lo hermoso es que nunca deja de aferrarse a lo bueno, lo que al final lo lleva hasta Marie”, sostuvo.

Louis Hofmann resalta al elenco y al director

En otro momento, Louis Hofmann mencionó cómo fue mezclando su personaje con su compañera de reparto Aria Mia Loberti, a quien, según dijo, la conoció en el mismo set.

“Creo que fue muy provechoso que la conociera y viera cómo funcionaba el set. Pasábamos el tiempo juntos, porque, aunque nuestros caminos solo se cruzan al final de la serie, hay una conexión entre nuestros personajes”, explicó.

Por otro lado, resaltó el trabajo realizado por Shawn Levy. "Sabía que estaba en buenas manos. Shawn sabe muy bien su oficio, sabe exactamente lo que quiere. Cuando hablas con él, cada instante es valioso y viene cargado de información. Lo más importante es su inteligencia emocional”, expresó.