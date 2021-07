Jaime Lorente conquista con su papel en "El Cid": "Es hora de conocer la historia". | Fuente: Instagram

Este 15 de julio llega la segunda temporada de “El Cid”, serie protagonizada por Jaime Lorente. El actor español volverá a comandar esta producción inspirada en Rodrigo Díaz de Vivar y podrá verse por Amazon Prime Video.

Sin embargo, mimetizarse con el personaje de Ruy, ingresar a su mundo y sentirse parte de él ha sido un trabajo duro para el artista ya que tener un papel importante -más aún siendo el principal- y un reto que pudo sobrellevar.

En conversación con RPP Noticias, Jaime Lorente nos cuenta qué es lo que veremos en la segunda temporada de “El Cid”, qué rescata de esta producción, y su pasión por la música y la poesía como manera de escape.

Se identifica con el personaje

“El Cid”, también conocido como ‘El Campeador’, fue un militar que participó en Reconquista de la Península Ibérica. De acuerdo con los libros, él fue un luchador, que respetaba sus principios, y es así como también se considera Jaime Lorente.

El actor español nos dice que se adentró en él para poder contar su historia desde un punto de vista. “Me considero una persona con muchos principios y los defiendo por encima de todo. Ese camino lo compartimos”, agregó.

A pesar de que al principio no sabía si formar parte del elenco de “El Cid” ya que venía de una gran producción (‘La Casa de Papel’), confesó que ser protagonista le ayudó a saber qué es lo que quería.

“He trabajado muchísimo por ser uno más del equipo, no solo de los actores. Una persona más. Un gran aprendizaje que me ha dado esta producción es que cuando tú cuidas a tu equipo y te quieren, te lo devuelven y el trabajo sale muy bien”, contó.

Una temporada más sangrienta

“La gente va a ver una temporada de nivel altísimo, un conflicto grande, mucha complicidad, verán una buena temporada”, nos dice Jaime Lorente con una gran sonrisa. Quiere dar detalles, pero no puede, porque espera que ver la reacción de los fanáticos de la serie.

“Ruy (Rodrigo Díaz de Vivar) está mucho más cerca del caballero que todos esperamos”, dice el artista con respecto al personaje. En esta segunda parte que se estrena este 15 de julio, podremos ver muchas batallas a niveles épicos.

En los cinco episodios de esta continuación de “El Cid”, nos damos cuenta de que aspira ser una especie de ‘Juego de Tronos’, pero con base. Como siempre, detrás de todo está Urraca (Alicia Sanz), quien da protagonismo a las mujeres “que han hecho historia”.

Jaime Lorente continúa su conquista al protagonizar "El Cid" y nos asegura que esta segunda temporada tiene "mucha intensidad y nivel". | Fuente: RPP Noticias

Entre la actuación, la poesía y la música

Jaime Lorente no solo ha participado en “Élite” y “La Casa de Papel”, es un artista completo. Canta y escribe poesía. Estas dos actividades le han ayudado a “darle rienda suelta” a lo que le pasa y es “una manera de escapar”.

“La poesía nace cuando uno quiere darle forma a lo que no tiene forma. Hay cosas que no pasan y la poesía le pone nombre, no tenemos lenguaje cotidiano para definirlo. Con la música también me pasa eso, la utilizo para contar cosas que me suceden”, agregó.

A nivel personal, la poesía y la música le han ayudado a tomar decisiones. Eso, sumado a la actuación, afirma que su crecimiento artístico aumentó. “Yo cuanto más trabajo, más aprendo, maduro más a nivel personal y artístico. Voy intentando encontrar lugares para madurar”, sostuvo.

