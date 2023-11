'Percy Jackson', 'El diario de Greg en Navidad' y más: Disney Plus y sus estrenos para diciembre 2023

Nuevos ingresos llegan a Disney+: desde películas hasta nuevas series. La nueva temporada de Criminal Minds, una de las más esperadas, llega el próximo 6 de diciembre.

Además, llegarán los primeros episodios de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, serie que sigue al joven en la búsqueda de encontrar a su padre Poseidón y la lucha con diversas criaturas mitológicas y misiones titánicas para lograrlo.

A continuación, los estrenos en Disney+ en diciembre 2023.

Series de estreno en Disney+ en diciembre

2 de diciembre

Doctor Who: La salvaje lejanía azul (especial)

6 de diciembre

American Horror Story: Delicate - Parte Uno (Temporada 12)

Mentes Criminales (Temporada 16)

8 de diciembre

American Horror Stories (Temporada 3)

¡Vaya familia Claus! (Temporada 2)

9 de diciembre

Doctor Who: La risa (especial)

13 de diciembre

Bob’s Burgers (serie de animación completa)

20 de diciembre

Los Simspon (Temporada 35)

22 de diciembre

Qué pasaría si... (Temporada 2)

27 de diciembre

Raffaella (estreno)

Padre de Familia (Temporada 22)

Películas de estreno en Disney+

5 de diciembre

Isabel Preysler: Mi Navidad

6 de diciembre

Theater Camp

8 de diciembre

El diario de Greg en Navidad: atrapados en la nieve

13 de diciembre

Now And Then: la última canción de los Beatles

15 de diciembre

Indiana Jones y el Dial del Destino

Menuda Nochebuena

20 de diciembre

Percy Jackson y los Dioses del Olimpo

29 de diciembre

El Molino

La serie de Percy Jackson es la más esperada

Percy Jackson y los dioses del Olimpo se estrenará el próximo 20 de diciembre con el lanzamiento de dos episodios de la primera temporada. Seguidamente, se emitirá un capítulo cada semana completando los ocho hasta enero de 2024.

La serie se basa en los libros del mismo director Rick Riordan buscará plasmar este nueva adaptación de Percy Jackson junto a un elenco de actores conformados por: Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullay, Timm Sharp, Dior Goodjohn, Charlie Bushnell y Adam Copeland.

La lista la completan los artistas invitados: Lin-Manuel Miranda, Toby Stephens, Jay Duplass, Timothy Omundson, Lance Reddick, Olivea Morton, Suzanne Cryer y Jessica Parker Kennedy.