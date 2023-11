El productor Juan Pablo Reyes desvela los secretos detrás de 'Wish', la película que celebra los cien años de Disney

Hace ya cien años, Disney nos abrió las puertas al mundo mágico de los sueños a través del cine animado, demostrándonos que los deseos pueden hacerse realidad. Ahora, en la pantalla grande, la celebración de su centenario toma forma con Wish: El poder de los deseos. La película, que conmemora una vida dedicada a la animación, nos sumerge en una experiencia única que evoca los clásicos que marcaron la infancia de innumerables generaciones.

RPP tuvo el privilegio de adentrarse en una fascinante conversación con el productor Juan Pablo Reyes, uno de los genios detrás de esta película. Exploramos el proceso creativo, los aspectos clave de la animación y algunas anécdotas que se esconden detrás de la película animada número 62 de la renombrada casa de Mickey Mouse.

¿De qué trata Wish: El poder de los deseos?

La trama de Wish nos transporta al mágico reino de Rosas, donde Asha, una joven inteligente e idealista, desata un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica: una diminuta esfera de energía inagotable llamada Estrella. Juntas, Asha y Estrella se enfrentan al imponente enemigo, el rey Magnífico, soberano de Rosas, para salvar a su comunidad y demostrar que, cuando la voluntad se conecta con la magia interior, cosas maravillosas pueden suceder.

¿Cómo empezó el proyecto Wish?

En 2018, poco después de que Jennifer Lee asumiera el cargo de directora creativa de Disney Animation, el estudio encomendó uno de los proyectos más emocionantes de su historia: la realización de una película con la esencia característica de Disney. El productor Juan Pablo Reyes, quien había trabajado en títulos previos como Mundo extraño, Encanto y Frozen II, estuvo presente. “Fui el primero en levantar la mano y decir que quería participar en esto de alguna manera”. En sus palabras, ll desafío radicaba en decidir qué historia contar, ya que las posibilidades eran infinitas.

Con 61 clásicos en su filmografía, el equipo creativo del estudio se sumergió en los filmes que hicieron famosa a la casa del ratón, encontrando un denominador común: los sueños. Desde Gepetto deseando que su Pinocho de madera se convirtiera en un niño real, hasta Moana recurriendo a los astros para salvar su isla, muchos personajes icónicos de Disney están marcados por sus sueños.

Reyes, al sumergirse nuevamente en los clásicos de Disney, recordó con cariño títulos como La bella durmiente (1959) y La bella y la bestia (1991), destacando cómo estos personajes perseguían sus anhelos, un tema constante en la rica filmografía de Disney. "Me reconecté con mi niño de cinco años y recordé que he podido perseguir mis sueños porque trabajar en Disney era lo que quería desde niño".

A partir de este ejercicio, junto a animadores, diseñadores, editores y entusiastas de Disney que deseaban participar en este proyecto, se tejieron guiños a los 61 títulos de manera sutil y otros más evidentes, desde el principio hasta el final de Wish. La película incorpora escenas, situaciones, diálogos, personajes y música que rinden homenaje a clásicos como La Sirenita (1989), Pocahontas (1995) o Ralph el Demoledor (2012).

"Todas las referencias fueron orgánicas; no teníamos una lista de verificación. Teníamos la idea de la estrella de los deseos porque es una referencia muy grande y, tal vez, la más importante", compartió Reyes. Esa estrella, cuya cara es una referencia al rostro de Mickey Mouse, sirvió de inspiración para crear un personaje que guía a la heroína, instándola a perseguir sus propios deseos y motivando a otros a luchar por los suyos.

Celebrando el pasado y el futuro

Otro aspecto destacado de Wish es su animación, una fusión de estilo acuarelable, similar a los primeros títulos de Disney como Pinocho de 1940, y gráficos modernos, como los vistos en Raya y el último dragón en 2021. Sobre el futuro de la animación, Reyes indicó que el aspecto de Wish fue concebido no por capricho, sino porque la historia lo requería. Subrayó la evolución continua de la animación, adaptándose a las necesidades narrativas de cada película. "Yo creo que vamos a continuar haciendo eso, cada película nos va a decir cómo se quiere ver”.

Uniendo generaciones

Una sorpresa encantadora en el elenco de voces en español es Lucero Mijares, la hija de la famosa cantante Lucero. Reyes recordó la conexión de Lucero con la voz de Jane en Tarzán de 1999, del director Chris Book, qujien también lidera Wish. "Esto es lo que esta película también hace. Te recuerda al pasado y a las generaciones anteriores, pero también te empuja hacia el futuro", comentó.

En este sentido, se destaca que la película fue hecha para ser disfrutada en compañía en la pantalla grande. "Es un musical diseñado para que todos cantemos y riamos juntos. Transmite un mensaje de comunidad, subrayando que todos somos estrellas. Por lo tanto, ver la película en compañía de otras estrellas sería una experiencia fantástica".

Para Juan Pablo Reyes, Wish nos recuerda que "Disney es esperanza". Al concluir la película, su deseo es que el público se despida con un corazón lleno de alegría, convencido de que sus vidas y deseos tienen un valor incalculable y de que, a pesar de los desafíos inherentes a la vida, la perseverancia es la clave para superar cualquier obstáculo. Wish: El poder de los deseos llega a los cines a partir del 23 de noviembre.