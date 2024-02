Disney+ en febrero 2024: 'The Marverls' y más estrenos llegan a la plataforma

Tras el fin de la serie de Percy Jackson y los dioses del Olimpo en Disney+, la plataforma cerró con broche de oro el mes de enero, pero febrero llega recargado de estrenos.

Por ejemplo, llega The Marvels, película que tiene como protagonistas a Carol Danvers (Brie Larson) como ‘Capitana Marvel’, Mónica Rambeau (Teyonah Parris) como ‘Fotón’ y Kamala Khan (Iman Vellani) como ‘Ms. Marvel’.

A continuación, los estrenos en Disney+ en febrero 2024.

Series

2 de febrero

Genius: MLK/X (Temporada 4/Episodios 1 y 2)

Self- Pixar

3 de febrero

Marvel’s Marvel Moon Girl y Devil Dinosaur (Temporada 2)

9 de febrero

Marvel’s Spidey y sus increíbles amigos (Temporada 3)

Genius: MLK/X (Temporada 4 Episodios 3 y 4)

14 de febrero

Life Below Zero: Next Generation (T6, 13 episodios)

Star Wars: Aventuras de los Jóvenes Jedi (Nuevos Episodios)

16 de febrero

Genius: MLK/X (Temporada 4 Episodios 5 y 6)

21 de febrero

Pupstruction (T1, 3 episodios)

Star Wars: The Bad Batch (Estreno de la temporada 3 Episodios 1-3)

28 de febrero

Dino Ranch (T3, 11 episodios)

Iwájú (Estreno – Todos los episodios en streaming)

Iwájú: Un día por delante

Star Wars: The Bad Batch (Temporada 3, Episodio 4 – Un enfoque diferente)

Películas

5 de febrero

Ascenso al Ártico con Alex Honnold

7 de febrero

The Marvels

Estudios Marvel Ensamblado: La creación de The Marvels

9 de febrero

La carrera espacial

20 de febrero

Operación Cura Ártica

