"Frozen" explora los orígenes de Olaf en el corto "Érase una vez un muñeco de nieve". | Fuente: DISNEY

Olaf sigue siendo la gran estrella de "Frozen". El simpático amigo de Elsa y Anna será el protagonista del nuevo corto basado en la saga de clásicos Disney. "Érase una vez un muñeco de nieve" explorará los orígenes de la inocente y perspicaz figura nevada y llegará a Disney+ el próximo 23 de octubre en España.

¿Qué vivió Olaf después de que Elsa lo creara, cuando por fin "se suelta" y construye su palacio de hielo? ¿Y cuándo Anna y Kristoff lo encuentran en el bosque? ¿Cómo aprendió Olaf a querer el verano? Todas esas preguntas serán las que este corto busca responder, estando ambientado en la primera entrega de la franquicia que ganó el Oscar a Mejor Cinta de Animación en 2013.

"Érase una vez un muñeco de nieve" está dirigido por Trent Correy, supervisor de animación de Olaf en "Frozen 2", y Dan Abraham, veterano artista que diseñó la secuencia musical 'When I Am Older', que cantó el muñeco de nieve en la misma película. El corto, creado por Walt Disney Animation Studios, está producido por Nicole Hearon y Peter Del Vecho. Josh Gad vuelve a poner la voz del bonachón Olaf.

"Esta idea empezó a tomar forma cuando yo era animador en la primera entrega de 'Frozen'", declaró Correy en un comunicado. "Dan Abraham y yo estamos muy agradecidos y emocionados por tener la oportunidad de dirigir este corto y trabajar con nuestros fantásticos colegas de Walt Disney Animation Studios", agregó.

Como se recuerda, Disney+ llegará a Latinoamérica el próximo 17 de noviembre.

TAQUILLERA ENTREGA

"Frozen 2" se convirtió en la película de animación más taquillera de todos los tiempos. La segunda parte de las aventuras de las hermanas Arendelle recaudó más de US$ 1,326 millones en la taquilla mundial (para enero del 2020) superando los US$ 1,281 millones de su predecesora "Frozen".

Según informó Variety, estas cifras baten un récord para el género de animación, situando el filme de Disney por encima de otros éxitos de taquilla como "Los Increíbles", la cinta de Pixar que recaudó US$ 1,243 millones desde su estreno en el 2004.

Aún así el filme no superó al remake de "El Rey León" de Jon Favreau, que se estrenó en 2019 y recaudó US$ 1,656 millones en la taquilla mundial. Una película que Disney no considera de animación sino un remake de acción real, por lo que no arrebataría el puesto a "Frozen 2" como película de animación más taquillera. (Con información de Europa Press)