“Soul” es la película más reciente de Pixar que se vio obligada a tener un estreno completamente digital ante la imposibilidad de proyectarse en cines por la pandemia. A pesar de tener un lanzamiento atípico fue todo un éxito para Disney+, que ahora nos ofrecerá un vistazo al pasado de esta filosófica historia a través de “22 Contra la Tierra”.

¿Qué hacía 22 antes de conocer a Joe Gardner y convertirse en un ser vivo? Pues mantuvo una vida monótona durante mucho tiempo, pero el nuevo cortometraje promete mostrar una de sus grandes aventuras en el “Gran antes”, del cual no quiere partir hacia la Tierra como lo hace el resto de almas.

“Si te preguntaste qué hacía 22 antes de ‘Soul’, de Pixar, aquí está la respuesta. ‘22 Contra la Tierra’, estreno 30 de abril”, anunció Disney+ desde sus redes sociales. Cabe recordar que, la actriz y guionista Tina Fey volverá a prestar su voz para el personaje en la próxima precuela de la cinta.

¿Por qué 22 no quiere ir a la Tierra?

Kevin Nolting, director de “22 Contra la Tierra”, habló sobre los motivos para trabajar en este nuevo corto de Disney+ y el más grande de todos era la posibilidad de explicar por qué el alma 22 se rehúsa a partir a la Tierra y es tan “cínica” al respecto.

“Mientras hacíamos ‘Soul’, hablamos sobre el porqué un alma nueva no quería vivir en la Tierra, pero eso al final no tuvo cabida en la película. ’22 vs. Earth’ es una oportunidad de explorar algunas de las preguntas que quedaron sin respuesta sobre por qué 22 es tan cínica. Yo soy algo cínico también, así que me pareció un material perfecto”, detalló.

Según Deadline, la trama de la precuela de “Soul” abarcará la rebelión de 22 (Tina Fey), quien reclutará a una pandilla de cinco almas nuevas: sus acciones tendrán resultados inesperados e iniciará un plan subversivo. Finalmente, la protagonista se llevará una sorpresiva revelación que –tal como el filme animado de Pixar– será sobre el significado de la vida.

