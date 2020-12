"The Book of Boba Fett", la nueva serie de Disney+, se estrenará en diciembre del 2021. | Fuente: Disney Plus

El universo de "Star Wars" se sigue expandiendo. Disney Plus confirmó recientemente un spin off de "The Mandalorian" centrado en el personaje de Boba Fett. A propósito, el director Jon Favreau aclaró de qué se tratará la serie sobre el cazarecompensas.

Al final de la segunda temporada, apareció un crédito que confundió a los fans haciéndoles creer que la nueva ficción reemplazaría a "The Mandalorian". No es así.

"Se trata de algo separado de la tercera temporada [de 'The Mandalorian']. La próxima serie que preparamos es 'The Book of Boba Fett' y luego empezamos a producir 'The Mandalorian' con el protagonista que conocemos y amamos. Hay mucho contenido de 'Star Wars' en camino, creo que anunciaron 10 proyectos", indicó Favreau en el programa Good Morning America.

"The Book of Boba Fett" será protagonizada por Temuera Morrison (Boba Fett) y Ming-Na Wen (Fennec Shand). Mientras que Robert Rodriguez se une al equipo de productores. El estreno está previsto para diciembre del 2021.

Morrison no es ajeno al universo "Star Wars" pues apareció en la cinta "El ataque de los clones" (2002).

UNIVERSO EXPANDIDO

No se trata de la única ficción sobre la saga galáctica que producirá Disney Plus. El estudio Lucasfilm (propiedad de Disney) anunció, durante una presentación para inversores, que estrenará otras dos series en la misma línea de tiempo que "The Mandalorian": "Ahsoka" y "Rangers Of The New Republic".

Apenas se conocen detalles de ambos proyectos aunque la franquicia anticipó que la protagonista de "Ahsoka" será la actriz Rosario Dawson, estadounidense de origen puertorriqueño y cubano.

Ella ya interpretó el personaje de Ahsoka Tano en la segunda temporada de "The Mandalorian".

Del otro spin off, "Rangers Of The New Republic", solo se conoce su logotipo y que contará con la supervisión de los cineastas Jon Favreau y Dave Filoni. (Con información de EFE)